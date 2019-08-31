بعد التعافي من السرطان.. تناول الموز والبرتقال

يلعب فيتامين C دورا مهما في الحفاظ على الجهاز المناعي، والمساعدة في تقويته أيضًا في أثناء وبعد المعالجة من السرطان، فاحرص على تناول الحمضيات وخاصة البرتقال
تعد الفواكه والخضراوات من الأطعمة المفيدة بشكل عام، البعض يتعامل معها كـ"سناك" والبعض الآخر يتعامل معها كمُقبلات بجانب الوجبات الأساسية، لا تهم المسميات، فالنتيجة واحدة، إذ يتميز كل منهما بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان باستمرار، ليس ذلك فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات أن هناك أنواعا عديدة يوصى بتناولها في أثناء الإصابة بالسرطان، وبعد إتمام عملية المعالجة، إذ يجب أن تضمها إلى نظامك الغذائي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
لا شك أن نظامك الغذائي يؤثر فى خطورة تطور مرض السرطان، فتناول أطعمة صحية مليئة بالعناصر الغذائية يساعد في التعافي من مرض السرطان، وتشتمل هذه الأطعمة على الفواكه التي تحتوي على مكونات تعزز من الصحة العامة للجسم، ما يبطئ من نمو الورم السرطاني، ويقلل من الآثار الجانبية للعلاج، ويساعد في تمهيد طريق سريع
لا شك أن نظامك الغذائي يؤثر فى خطورة تطور مرض السرطان، فتناول أطعمة صحية مليئة بالعناصر الغذائية يساعد في التعافي من مرض السرطان، وتشتمل هذه الأطعمة على الفواكه التي تحتوي على مكونات تعزز من الصحة العامة للجسم، ما يبطئ من نمو الورم السرطاني، ويقلل من الآثار الجانبية للعلاج، ويساعد في تمهيد طريق سريع للشفاء بشكل سريع أيضا، وتوجد عدة أعراض تظهر على المريض نتيجة العلاج الكيميائي والإشعاعي؛ على سبيل المثال، التعب والإرهاق والأنيميا والقيء والغثيان وتغيّر الشهية، إضافة إلى الإمساك والإسهال وجفاف الفم وعدم القدرة على التركيز وتغير الحالة المزاجية بشكل واضح.
فاكتشاف نظام غذائي يحتوي على عناصر غذائية مهمة، بما في ذلك الفواكه، يساعد في إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة والمعادن الضرورية، إضافة إلى مضادات الأكسدة للتعافي بعد تلقي علاج السرطان، كما يجب أن تتناول فواكه محددة على حسب الأعراض التي تظهر عليك؛ على سبيل المثال، تعد الفواكه المهروسة أو عصائر الفاكهة خيارًا جيدًا إذا كنت تواجه صعوبة في البلع، بينما الفواكه الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في تعزيز عملية الهضم إذا كنت تعاني من الإمساك.
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كما يجب تجنب تناول بعض أنواع الفواكه؛ فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الحمضيات إلى تهيج قرح الفم وتزيد من الشعور بالفم الجاف، كما يصعب على بعض الأشخاص المصابين بالسرطان تناول ثمار مثل التفاح والمشمش والكمثرى؛ بسبب تقرحات الفم أو صعوبة البلع أو جفاف الفم أو الغثيان.
في ما يلي بعض الفواكه المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار في مرحلة التعافي من السرطان:
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1- التوت
يعد مصدرا مهما للعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، حيث يحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية، وفيتامين C والمغنسيوم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تعمل بفاعلية كبيرة في الحماية من السرطان ومكافحة الآثار الناتجة عن التلف الذي تحدثه الجذور الحرة، كما أنه يعمل على التخفيف من الآثار الناتجة عن العلاج الكيميائي أو chemo brain، ويستخدم هذا المصطلح في وصف المشكلات المتعلقة بالذاكرة أو التركيز، التي يتعرض لها العديد من الأشخاص في أثناء التعافي من السرطان أو خلال عملية المعالجة.
2- البرتقال
ينتمي إلى عائلة الحمضيات، فبرتقالة واحدة تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين C، إضافة إلى أنها تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى؛ على سبيل المثال، حمض الفوليك والبوتاسيوم والثيامين، ويلعب فيتامين C دورا مهما في الحفاظ على الجهاز المناعي، والمساعدة في تقويته أيضًا في أثناء وبعد المعالجة من السرطان، فاقترحت بعض الأبحاث أن فيتامين C يقلل من نمو وانتشار الخلايا السرطانية، ويكون بمنزلة علاج من أنواع معينة من السرطان.
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3- الموز
يمكن أن يكون الموز إضافة غذائية رائعة لأولئك الذين يتعافون من السرطان، فيحتوي الموز على نوع من الألياف يسمى البكتين، يعمل بشكل خاص في التخلص من الإسهال الناجم عن علاجات السرطان،