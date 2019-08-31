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بعد التعافي من السرطان.. تناول الموز والبرتقال

يلعب فيتامين C دورا مهما في الحفاظ على الجهاز المناعي، والمساعدة في تقويته أيضًا في أثناء وبعد المعالجة من السرطان، فاحرص على تناول الحمضيات وخاصة البرتقال
تحرير:إسراء سليمان ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فواكه مهمة خلال الشفاء من السرطان
فواكه مهمة خلال الشفاء من السرطان
تعد الفواكه والخضراوات من الأطعمة المفيدة بشكل عام، البعض يتعامل معها كـ"سناك" والبعض الآخر يتعامل معها كمُقبلات بجانب الوجبات الأساسية، لا تهم المسميات، فالنتيجة واحدة، إذ يتميز كل منهما بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان باستمرار، ليس ذلك فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات أن هناك أنواعا عديدة يوصى بتناولها في أثناء الإصابة بالسرطان، وبعد إتمام عملية المعالجة، إذ يجب أن تضمها إلى نظامك الغذائي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
لا شك أن نظامك الغذائي يؤثر فى خطورة تطور مرض السرطان، فتناول أطعمة صحية مليئة بالعناصر الغذائية يساعد في التعافي من مرض السرطان، وتشتمل هذه الأطعمة على الفواكه التي تحتوي على مكونات تعزز من الصحة العامة للجسم، ما يبطئ من نمو الورم السرطاني، ويقلل من الآثار الجانبية للعلاج، ويساعد في تمهيد طريق سريع
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انتبه إلى حجم وجباتك الغذائية.. لا تكثر من الفاكهة

تناولك طعاما صحيا خطوة سليمة عليك الاستمرار عليها بعيدا عن الإغراءات الأخرى التي تحتوي على كم هائل من الدهون والسكريات، فالأطعمة السريعة والمعلبة ليست جيدة، وإذا كنت مدمنا لها فعليك تغيير عاداتك يتقليل الكميات التي تتناولها حتى تتجنبها نهائيا. وإذا كنت من الأشخاص المهتمين بصحة جسدهم، وتتمسك بنظام غذائي معين وصحي، فعليك الانتباه أيضا إلى حجم الأجزاء التي تتناولها خاصة إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد، لذا إليك قائمة بالأخطاء التي ترتكبها بالنسبة لحجم وجباتك وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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الغالي ثمنه فيه.. الكافيار مليء بالفوائد الصحية

الكافيار أو بيض السمك هو طعام شهي ولذيذ ومن أشهر الأكلات في العالم، فهو عبارة عن كتلة من البيض الصغير والدقيق من سمك الحفش (27 نوعًا من الأسماك)، والتي يتم استخلاصها من أنثى أغلى أسماك العالم. للكافيار ملمس ناعم ورائع وله نكهة مالحة، لكن الكافيار الطازج أقل ملوحة، لذا فهو الأكثر تكلفة. يتميز الكافيار بمذاقه الطيب واحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمكونات الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأمراض، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
أطعمة تؤذي المخ

للحفاظ على صحة المخ.. توقف عن تناول المنتجات المعبأة

يوصى دائمًا بتناول أطعمة تحافظ على صحة الجسم، على سبيل المثال الفواكه والخضراوات الغنية بمعدلات عالية من المعادن والفيتامينات، كما أن الألياف الغذائية من أكثر ما يوصى به للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وعلى الجانب الآخر، توجد أنواع كثيرة من الأطعمة تؤذي صحة المخ، وتتناولها باستمرار دون إدراك ذلك، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المهدرجة والمشروبات المحملة بكميات كبيرة من السكريات، والكربوهيدات المحسنة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicwelcome".
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تناول التفاح والشاي يقي من الإصابة بالسرطان

يعتبر التفاح والشاي من العناصر الغذائية الغنية بالفلافونويد، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي توفر العديد من الفوائد الصحية. في حين أن التفاح غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامينات، فإن الشاي يوفر فوائد مثل المساعدة في إنقاص الوزن وحماية العظام، حسب تقرير موقع health24. أشار الخبراء، حسب الدراسة الحديثة، إلى أن التفاح والشاي يمكن أن يمنعا الإصابة بأمراض القلب والسرطان، خاصة للأشخاص الذين يشربون الكافيين ويدخنون السجائر بجميع أنواعها.
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كيف يمكن للسكري أن يزيد من مخاطر السرطان؟

منذ سنوات ماضية، يحاول العلماء إجابة هذا السؤال؛ لماذا يعاني مرضى السكري من النوع 1 أو النوع 2 من خطر متزايد للإصابة ببعض أشكال السرطان؟ وجد الباحثون أنه عندما ترتفع مستويات السكر في الدم مقارنة بمستوى السكر الطبيعي، يحدث ضرر للحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. سيقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، مطلع هذا العام. قال الدكتور جون تيرميني، الذي سيقدم هذا البحث خلال الاجتماع: "معروف منذ فترة طويلة أن مرضى السكري لديهم مخاطر للإصابة أكبر بمقدار 2.5 ضعف بالنسبة لبعض أنواع السرطان".
المكسرات-أو الفواكه

دراسة: استهلاك فيتامين A يحمي من سرطان الجلد

يحاول العلماء البحث عن طرق طبيعية صحية للتخلص من الأمراض، وعند الحديث عن السرطان، نشعر بالحيرة اتجاهه، لا نستطيع أن نفعل شيئًا فعال سوى التغذية السليمة، والتخلص من العادات المحفزة، وفي هذا الصدد، يوصى العديد من الأطباء بتناول فواكه وخضراوات تحتوي على مضادات للأكسدة؛ للتخلص من الجذور الحرة والقضاء عليها، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن تناول كميات كافية من الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة يؤدي إلى الوقاية من سرطان الجلد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي"dailymail".
سرطان-الدم

لا تتوقف عن علاج المايلوما.. يسبب الموت المبكر

يتفرع من السرطان أنواع عديدة، بعضها متعارف عليه بشكل كبير بسبب انتشارها مثل اللوكيميا وسرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان البنكرياس وأورام المخ، وعلى الجانب الآخر يوجد سرطان المايلوما المتعددة أو الورم النقوي المتعدد، هو مرض يتكون في نوع من خلايا الدم البيضاء، مما يؤدي إلى تكاثر الخلايا بشكل غير طبيعي وتتكدس في نخاع العظم، كما أن هذا المرض يشكل ما يقرب من 1% من الإصابة بالأمراض السرطانية، لذا يجب عليك أن تحرص جيدًا على التعرف عليه في وقت مبكر لتلقي العلاج المناسب، حسبما ذكر موقع "healthline".
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