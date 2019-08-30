تعديل الدستور بداية اتفاق بين أمريكا وكوريا الشمالية

اختلف الخبراء في تفسير التعديلات الدستورية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الماضية، إلا أن هناك شبه إجماع على أنها ذات صلة بالمفاوضات مع واشنطن

تحرير:محمود نبيل ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

زعيم كوريا الشمالية

أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البرلمان وافق على مجموعة من التغييرات في دستور البلاد لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة، وهي خطوة اختلف الخبراء في تفسيرها بشكل عام، خاصة في ظل التوتر المستمر والمتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تعيين كيم رسميًا كرئيس للدولة والقائد الأعلى للجيش في دستور جديد أصدر خلال شهر يوليو الماضي، وهو التغيير الذي قال محللون إنه ربما كان يهدف إلى الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

ولطالما دعت كوريا الشمالية إلى إبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب التي نشأت منذ الحرب الكورية في الفترة من 1950 وحتى 1953، والتي انتهت بهدنة بدلاً من معاهدة سلام. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "كي سي إن