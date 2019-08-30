تعديل الدستور بداية اتفاق بين أمريكا وكوريا الشمالية

اختلف الخبراء في تفسير التعديلات الدستورية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الماضية، إلا أن هناك شبه إجماع على أنها ذات صلة بالمفاوضات مع واشنطن
أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البرلمان وافق على مجموعة من التغييرات في دستور البلاد لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة، وهي خطوة اختلف الخبراء في تفسيرها بشكل عام، خاصة في ظل التوتر المستمر والمتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تعيين كيم رسميًا كرئيس للدولة والقائد الأعلى للجيش في دستور جديد أصدر خلال شهر يوليو الماضي، وهو التغيير الذي قال محللون إنه ربما كان يهدف إلى الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
ولطالما دعت كوريا الشمالية إلى إبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب التي نشأت منذ الحرب الكورية في الفترة من 1950 وحتى 1953، والتي انتهت بهدنة بدلاً من معاهدة سلام.
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ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "كي سي إن
ولطالما دعت كوريا الشمالية إلى إبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب التي نشأت منذ الحرب الكورية في الفترة من 1950 وحتى 1953، والتي انتهت بهدنة بدلاً من معاهدة سلام.
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ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "كي سي إن إيه" عن تشوي ريونج هاي، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى قوله: "أصبح كيم المرشد الأعلى في كل شؤون الدولة"، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز الوضع القانوني له باعتباره "يمثل دولتنا" لضمان الإرشاد المتجانس.
وأوضح أن على مدى تاريخ طويل، كان رئيس هيئة رئاسة البلاد هو الحاكم الاسمي للدولة، لكن الدستور الجديد قال إن كيم، بصفته رئيسًا للجنة الشؤون الحكومية، وهي هيئة إدارية عليا تم إنشاؤها في عام 2016، كان الممثل لجميع الشعب الكوري، وكذلك "القائد الأعلى".
وحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الدولية رويترز، لقد وصف دستور سابق كيم بأنه "القائد الأعلى" الذي يتحكم في "القوة العسكرية الشاملة" للبلاد، ويبدو أن التعديلات الدستورية التي أجريت، أمس الخميس، تؤكد أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم كرئيس للدولة.
ويخول الدستور الجديد لكيم إصدار المراسيم التشريعية والمراسيم والقرارات الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين أو استدعاء مبعوثين دبلوماسيين إلى دول أجنبية.
وقال تشونج سيونج تشانج، زميل أقدم في معهد سيجونج: "من خلال التعديل، يعيد كيم جونج أون إحياء طريقة جده لرئاسة النظام.. لقد أصبح رئيسًا بحكم الأمر الواقع".
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ويحكم كيم، وهو زعيم وراثي من الجيل الثالث، كوريا الشمالية بقبضة حديدية وسيعني تغيير اللقب القليل من التغييرات على الطريقة التي يحكم بها البلاد بشكل فعلي.
وقالت راشيل مينيونج لي، المحللة في مؤسسة "إن كيه نيوز"، وهي موقع على شبكة الإنترنت يتبع كوريا الشمالية، إن المراجعة الدستورية المباشرة لم يسبق لها مثيل، وتُظهر كيم كأقوى زعيم منذ عهد جده كيم إيل سونج، الذي أسس كوريا الشمالية.
وأضافت: "من خلال تعزيز سلطة رئيس لجنة الشؤون الحكومية، أصبحت كيم جونج أون الآن على قدم المساواة مع كيم إيل سونج".
وأشار محللون آخرون إلى أن هذه الخطوات بمثابة تعريف للسلطة التي يتمتع بها كيم جونج أون بالفعل كزعيم أعلى، حيث قال مايكل مادن، وهو خبير في القيادة الكورية الشمالية وزميل في مركز ستيمسون ومقره الولايات المتحدة: "هذه التعديلات الدستورية توضح بعض خطوط السلطة".
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وتعتقد شريحة من المحللين أن هذه التغييرات قد تكون بداية لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، خاصة أنه كان هناك تقدم ضئيل في هدف الولايات المتحدة المتمثل في جعل كوريا الشمالية تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية، وذلك رغم عقد ثلاثة اجتماعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونج أون، أحدها كان في كوريا الشمالية.