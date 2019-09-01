ممارسة التمارين في السبعينات تقوي العضلات

أخذ الباحثون عينات من العضلات من المشاركين في فترات الـ48 ساعة قبل التمرين وبعده مباشرة، وقاموا بفحصها للبحث عن علامات استجابة العضلات للتدريبات
التمارين الرياضية مهمة جدا في مراحل العمر المختلفة، وإذا كنت في السبعينات أو الثمانينات ولم تمارس الرياضة يوما فما زال بإمكانك اللحاق، فقد وجد خبراء في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة أن كبار السن الذين لم يسبق لهم ممارسة التمارين الرياضية يستطيعون الاستفادة عند الذهاب إلى الجيم، كما كان لديهم نفس القدرة على بناء عضلاتهم كرياضيين مدربين تدريبا عاليا من نفس العمر.
وقال الباحثون إن النتائج أظهرت أنه لم يفت الأوان على الإطلاق لتقوية اللياقة البدنية، سواء من خلال ممارسة المشي أو غيره من التمارين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
في الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers في علم وظائف الأعضاء، قارن الباحثون القدرة على بناء العضلات في مجموعتين من الرجال المسنين، حيث تم تصنيف المجموعة الأولى على أنها "رياضيون محترفون"، 7 رجال في السبعينات والثمانينات من العمر، وهم ممارسون مدى الحياة وما زالوا يتنافسون على أعلى المستويات في رياضتهم.
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في الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers في علم وظائف الأعضاء، قارن الباحثون القدرة على بناء العضلات في مجموعتين من الرجال المسنين، حيث تم تصنيف المجموعة الأولى على أنها "رياضيون محترفون"، 7 رجال في السبعينات والثمانينات من العمر، وهم ممارسون مدى الحياة وما زالوا يتنافسون على أعلى المستويات في رياضتهم.
وفي المجموعة الثانية، كان هناك 8 أفراد أصحاء من نفس العمر، لم يشاركوا مطلقًا في برامج تمرين منظمة، وتم إعطاء كل مشارك متتبعا على شكل شراب من الماء "الثقيل"، ثم شاركوا في مجموعة من التمارين، بما في ذلك تدريب الأثقال.
أخذ الباحثون عينات من العضلات من المشاركين في فترات الـ48 ساعة قبل التمرين وبعده مباشرة، وقاموا بفحصها للبحث عن علامات استجابة العضلات للتدريبات، وأظهر هذا التتبع كيف تتطور البروتينات داخل العضلات.
وكان الباحثون يتوقعون أن يتمتع الرياضيون الرئيسيون بقدرة أكبر على بناء العضلات بسبب مستويات اللياقة العالية لديهم على مدار فترة زمنية طويلة، ولكن في الواقع أظهرت النتائج أن كلتا المجموعتين لديها قدرة متساوية على بناء العضلات استجابة لممارسة الرياضة.
كما قال قائد البحث الدكتور لي برين: "توضح دراستنا أنه لا يهم إذا لم تكن تمارس التمارين بانتظام طوال حياتك، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من التمرين كلما بدأت، ومن الواضح أن الالتزام طويل الأجل بالصحة الجيدة والتمرينات الرياضية هو أفضل طريقة لتحقيق صحة الجسم بالكامل، ولكن حتى البدء في وقت لاحق في الحياة سيساعد على تأخير الوهن وضعف العضلات".
كما أوضح أنه غالبا ما تكون مشورة الصحة العامة الحالية حول تدريب القوة لكبار السن غامضة للغاية، ولكن كل ما يحتاج إليه الأطباء هو توجيه أكثر تحديدا حول كيفية تحسين الأفراد لقوتهم العضلية، حتى خارج إطار الجيم من خلال الأنشطة التي تتم في منازلهم كالمشي، والصعود والهبوط على السلم، فجميعها يمكن أن تساعد إذا تم القيام بها كجزء من نظام ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
أسباب الشعور بالتعب في أثناء ممارسة الرياضة
1- قلة النوم
يوصى الأطباء دائمًا بأخذ القسط الكافي من النوم لإنجاز الأعمال اليومية، فإذا كنت تتصبب عرقًا في أثناء ممارسة التمرينات الرياضية، قد تكون قلة النوم أحد الأسباب الرئيسية لحدوث ذلك، فإذا نظرنا إلى معدل عدد الساعات التي يحصل عليها البالغون، سنجد أن العديد منهم لا يصلون إلى عدد ساعات النوم المرجوة في اليوم الواحد، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
2- قلة الترطيب
تساهم قلة الترطيب بشكل كبير في التعب والإرهاق الذي يتبع ممارسة التمرينات الرياضية، وذلك لأن القلب يعمل تحت ضغط كبير، ما يزيد من معدل الضربات، كما أن عدم تناول كميات كافية من السوائل يقلل من تدفق الدم، فأنت بحاجة إلى تناول مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، للحصول على أكبر قدر من المياه، ليصل الأكسجين إلى العضلات.
3- عدم تناول كميات كافية من الكربوهيدرات
إذا كنت تحاول فقد المزيد من السعرات الحرارية وتتبع نظاما غذائيا منخفضا في الكربوهيدرات، فتعد هذه فكرة جيدة، ولكن على الجانب الآخر، سيفتقر جسمك إلى المعدلات المعقولة من الكربوهيدرات لإنتاج الطاقة داخل الجسم خلال ممارسة التمرينات الرياضية، فبشكل عام يعد الجلوكوز هو مصدر الطاقة الأول في الجسم في أثناء ممارسة التمرينات، وهو شكل بسيط للسكر تحصل عليه من الكربوهيدرات.