ممارسة التمارين في السبعينات تقوي العضلات

أخذ الباحثون عينات من العضلات من المشاركين في فترات الـ48 ساعة قبل التمرين وبعده مباشرة، وقاموا بفحصها للبحث عن علامات استجابة العضلات للتدريبات

تحرير:فيروز ياسر ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ممارسة التمارين لكبار السن

التمارين الرياضية مهمة جدا في مراحل العمر المختلفة، وإذا كنت في السبعينات أو الثمانينات ولم تمارس الرياضة يوما فما زال بإمكانك اللحاق، فقد وجد خبراء في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة أن كبار السن الذين لم يسبق لهم ممارسة التمارين الرياضية يستطيعون الاستفادة عند الذهاب إلى الجيم، كما كان لديهم نفس القدرة على بناء عضلاتهم كرياضيين مدربين تدريبا عاليا من نفس العمر. وقال الباحثون إن النتائج أظهرت أنه لم يفت الأوان على الإطلاق لتقوية اللياقة البدنية، سواء من خلال ممارسة المشي أو غيره من التمارين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

في الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers في علم وظائف الأعضاء، قارن الباحثون القدرة على بناء العضلات في مجموعتين من الرجال المسنين، حيث تم تصنيف المجموعة الأولى على أنها "رياضيون محترفون"، 7 رجال في السبعينات والثمانينات من العمر، وهم ممارسون مدى الحياة وما زالوا يتنافسون على أعلى المستويات في رياضتهم. وفي