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ممارسة التمارين في السبعينات تقوي العضلات

أخذ الباحثون عينات من العضلات من المشاركين في فترات الـ48 ساعة قبل التمرين وبعده مباشرة، وقاموا بفحصها للبحث عن علامات استجابة العضلات للتدريبات
تحرير:فيروز ياسر ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
ممارسة التمارين لكبار السن
ممارسة التمارين لكبار السن
التمارين الرياضية مهمة جدا في مراحل العمر المختلفة، وإذا كنت في السبعينات أو الثمانينات ولم تمارس الرياضة يوما فما زال بإمكانك اللحاق، فقد وجد خبراء في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة أن كبار السن الذين لم يسبق لهم ممارسة التمارين الرياضية يستطيعون الاستفادة عند الذهاب إلى الجيم، كما كان لديهم نفس القدرة على بناء عضلاتهم كرياضيين مدربين تدريبا عاليا من نفس العمر. وقال الباحثون إن النتائج أظهرت أنه لم يفت الأوان على الإطلاق لتقوية اللياقة البدنية، سواء من خلال ممارسة المشي أو غيره من التمارين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
في الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers في علم وظائف الأعضاء، قارن الباحثون القدرة على بناء العضلات في مجموعتين من الرجال المسنين، حيث تم تصنيف المجموعة الأولى على أنها "رياضيون محترفون"، 7 رجال في السبعينات والثمانينات من العمر، وهم ممارسون مدى الحياة وما زالوا يتنافسون على أعلى المستويات في رياضتهم. وفي
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السلطات-الباردة (4)

دراسة: نظم سكرك في الدم بتناول «صلصة السلطة»

نحاول من وقت لآخر البحث عن طرق صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، بداية من اختيار العقاقير الطبية اللازمة إلى تغيير أسلوب الحياة في ما يتعلق بالنظام الغذائي. من قبل كان يوصى دائمًا بتناول أنواع محددة من الطعام؛ على سبيل المثال، الأسماك والخضراوات الورقية، إضافة إلى القرفة وبذور الشيا والبروكلي، وغيرها، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن صلصة السلطة أو ما يعرف باسم "salad dressing"، تعمل على إدارة معدلات السكر في الدم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
عقار-للسكر-يعالج مرض-الكلى

للحفاظ على صحة الكلى.. اتبع 5 نصائح رائعة

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة وأعضاء حيوية، كل عضو مسؤول عن وظائف مهمة، وإذا حدث أي خلل، يصاب الجسم بالعديد من الأمراض، وتعد الكليتان من الأعضاء الحيوية الرائعة، حيث تتميز الكلية بقدرة كبيرة على الحفاظ على حياة البالغين، وتتحكم الكليتان بشكل كبير في إنتاج الهرمونات، وتحويل المعادن والفيتامينات في الجسم إلى عناصر مهمة، وتطهير الدم. ولكن انخفاض وظائف الكلى تدريجيا لا يُلاحَظ إلا بعد فوات الأوان؛ لذلك فإن اتباع عادات صحية أمر طبيعي للحفاظ على الكلى، نقلا عن "daily health post".
علاج-مرض-السكر

مرضى سكر النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد

ذكرت دراسة أجرتها جامعة كوين ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن العديد من مرضى تليف الكبد وسرطان الكبد يتم تشخيصهم في مراحل متأخرة من المرض. أشارت دراسة أجريت على 18 مليون شخص إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني معرضون بشكل خاص لخطر هذا المرض الصامت ويجب مراقبته عن كثب لمنع تطوره الذي يهدد بالحياة. يصيب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ما يصل إلى أكثر من ربع سكان العالم وهو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الكبد حول العالم، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.
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تدخين السجائر الإلكترونية

إصابات رئوية غامضة بين المراهقين.. هل السجائر السبب؟

رغم التحذيرات الشديدة من السجائر الإلكترونية، انتقل عدد كبير من الشباب والمراهقين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأمراض الرئة الغامضة في 14 ولاية، وبناء على ذلك يحقق مسؤولو الصحة في هذا الأمر خاصة أن السلطات الطبية أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المرضى سيتماثلون للشفاء الكامل. تشمل الأعراض صعوبة وضيقا في التنفس أو ألما في الصدر قبل دخول المستشفى، كما قال مسؤولو الصحة إن المرضى أبلغوا عن الحمى والسعال والقيء والإسهال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
كيتو-دايت

دراسة: حمية الكيتو بديل لأدوية الصداع النصفي

تحدث عدد لا يحصى من المشاهير عن حبهم لحمية الكيتو التي تبقيهم متألقين على السجادة الحمراء، ولكن خطة تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والقليل من الكربوهيدرات، التي يفضلها خبير الصحة "جوينيث بالترو"، قد تمنع الصداع النصفي. حلل العلماء في إيطاليا 35 من أصحاب الوزن الزائد الذين يعانون من الصداع النصفي، حيث جرب المشاركون نظامين غذائيين منخفضي السعرات، أحدهما كان حمية الكيتو، وعلى مدار شهر واحد، تسبب نظام كيتو الغذائي في تقليل الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطاني.
غسل-الاسنان

صحة أسنانك تنعكس على وجهك.. كيف تحافظ عليهما؟

العناية بالوجه والأسنان مترابطة، فهذان الجزءان مكشوفان ولافتان للغاية، وغالبًا ما يُقال إن سر البشرة المتوهجة يكمُن في نظام عناية جيد، واتباع نظام غذائي صحي للغاية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وطبيب الأسنان التجميلي كشف كيف يمكن لحالة كل من أسنانك ولثتك أن يكون لها تأثير كبير فى صحتك العامة وصحتك الجلدية، حيث شاركت جريس جور فيرشينينا، من بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، أخطاء نظافة الفم الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، والتي يمكن أن تسبب الفوضى فى الجلد.
الاجهاد

قبل العيد.. أرح عقلك وتخلص من الإجهاد بالاسترخاء

الإجهاد أصبح مشكلة العصر، يحاوطك في كل وقت وفي أي مكان نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، فالعمل المستمر والمشكلات التي تواجهك من وقت لآخر، والتفكير في حلول لها، كلها أمور تستدعي شعورك بالإجهاد. والعقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير فى الجسم، مع وجود مشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحتى أمراض القلب، فكلها مرتبطة بالإجهاد، ومع ذلك يمكنك إنقاذ الموقف من خلال تهدئة عقلك وإدارة الإجهاد. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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