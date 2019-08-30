جريمة

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بسبب انفجار إطار السيارة أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى تصادمها بالساتر الخرساني، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى بسبب انفجار إطار السيارة. وأسفر عن إصابة "محمد ماجد محمد، 16 سنة، مصاب بكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، وسناء محمد عبد اللطيف، 40 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وروان ماجد محمد، 14 سنة،
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تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 205 والشرطى عن 462 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
اشارة-مرور (3)

المرور تضبط 10811 مخالفة و94 سائقا مسطولا خلال يوم

الانصباط المروري ولا غيره شعار مستمر لرجال الإدارة العامة للمرور، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
إطلاق-نار

فلاح يفتح النار على أعمامه ببني سويف.. وإصابة اثنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية على 2 من أعمامه وإصابتهما إصابات بالغة، حيث تلقى الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفشن بلاغا يفيد قيام "مكاوي. ع" 28 سنة، فلاح ومقيم بالجفادون التابعة لمركز الفشن، بالتعدي على اثنين من أعمامه وإطلاق أعيرة نارية عليهما، ما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج، وتم إخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والذي أمر بسرعة ضبط المتهم.
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تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
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