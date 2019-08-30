إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بسبب انفجار إطار السيارة أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى تصادمها بالساتر الخرساني، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى بسبب انفجار إطار السيارة. وأسفر عن إصابة "محمد ماجد محمد، 16 سنة، مصاب بكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، وسناء محمد عبد اللطيف، 40 سنة، مصابة بكدمة شديدة بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وروان ماجد محمد، 14 سنة،