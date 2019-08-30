رياضة

صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
محمد النني
محمد النني
أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.
وفتح المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، الباب أمام رحيل محمد النني صاحب الـ27 عامًا، إذ أكد أنه خارج حساباته ومن الأفضل له البحث عن نادٍ جديد. ومن المرجح أن تكتمل الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد موافقة أرسنال على رحيل محمد النني، خصوصًا أن النادي التركي أبدى رغبته في ضم
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ريال-مدريد

أرباح خيالية لريال مدريد بميزانية الموسم الماضي

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن زيادة في عائداته النقدية بالموسم الماضي 2018- 2019، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس الإدارة، أمس الخميس، ووصلت أرباح الريال بميزانية الموسم الماضي إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، وذلك دون احتساب قيمة صفقات بيع اللاعبين وبعد خصم الاستحقاقات الضريبية التي قدرت بـ38 مليونا و400 ألف يورو. وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "في الربع الرابع من ذلك الموسم تم التصديق على العقد والميزانية المخصصة لتجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2019- 2020".
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام حرس الحدود

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
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لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
محمد-النني‎

بوردو الفرنسي يستهدف التعاقد مع محمد النني

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي بوردو الفرنسي يسعى لضم الدولي المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن بوردو الذي فشل في ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر، اتجه لضم النني على سبيل الإعارة، وأن أيام الدولي المصري في أرسنال باتت معدودة، خاصة بعد تصريحات أوناي إيمري المدير الفني للفريق، عن النني. ويحتل فريق بوردو الفرنسي حاليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي، إذ كان قد أنهى بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الفرنسية.
محمد-الننى-ارسنال (6)

إيمري يصدم النني: لن يكون له دور مع أرسنال

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الثُنائي محمد النني، لاعب وسط الفريق، والمُدافع الألماني شكوردان موستافي لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم وهو ما يعني أنهما قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال إيمري، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «في العام الماضي موستافي ومحمد، كانا غير سعداء عندما جلسوا على مقاعد البدلاء، وأعتقد من الأفضل بالنسبة لهما، أنّ يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دورًا أكبر".?
محمد صلاح

محمد عودة: صلاح رفض الأهلي.. والنني يلعب بربع مستواه

قال محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لم يشعر بالصدمة بعد رفض الزمالك ضمه، خلال فترة تواجده ضمن صفوف ذئاب الجبل قبل سنوات، لأنه لاعب محترف ويحرص على تطوير نفسه دائما. وأضاف عودة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «سوبر تايم» عبر قناة TIME SPORTS أن صلاح رفض الانتقال إلى النادي الأهلي قبل الاحتراف أيضا، وأبلغ مسؤولي المقاولون بذلك، مفضلا الاحتراف في أوروبا وهو ما نجح فيه.
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