صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

محمد النني

أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.

وفتح المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، الباب أمام رحيل محمد النني صاحب الـ27 عامًا، إذ أكد أنه خارج حساباته ومن الأفضل له البحث عن نادٍ جديد. ومن المرجح أن تكتمل الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد موافقة أرسنال على رحيل محمد النني، خصوصًا أن النادي التركي أبدى رغبته في ضم

وفتح المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، الباب أمام رحيل محمد النني صاحب الـ27 عامًا، إذ أكد أنه خارج حساباته ومن الأفضل له البحث عن نادٍ جديد.



ومن المرجح أن تكتمل الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد موافقة أرسنال على رحيل محمد النني، خصوصًا أن النادي التركي أبدى رغبته في ضم نجم المنتخب الوطني من أجل تعويض رحيل التشيلي جاري ميديل إلى بولونيا الإيطالي.



وانضم محمد النني إلى أرسنال آتيًا من بازل السويسري في يناير 2016 لكنه يعاني كثيرًا منذ انضمامه لصفوف الجانرز، سواء مع أرسين فينجر، المدير الفني السابق أو أوناي إيمري، ولم يشارك النني كثيرًا مع الجانرز في الموسم الماضي، إذ خاض 17 مباراة فقط كبديل، ولم يحرز أي هدف وصنع هدفا وحيدا في مسابقة الدوري الأوروبي.

