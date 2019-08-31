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السيارات العائلية الأفضل في الأسواق العالمية

راهنت العديد من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية على بعض الموديلات التي تتناسب مع الاستخدام العائلي، وهو ما جذب فئات جماهيرية مختلفة
تحرير:محمود نبيل ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
شيفروليه ماليبو
شيفروليه ماليبو
على مدى سنوات طويلة كان هناك تركيز من جانب الشركات العالمية المصنعة للسيارات، على الموديلات العائلية التي تملك تواجدًا قويًّا في الوقت الحالي بالأسواق، وهو الأمر الذي جذب فئات جماهيرية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واضح. وأنتجت العشرات من الشركات العالمية موديلات متطورة من حيث الإمكانات الفنية، مع مراعاة ملاءمتها للاستخدام العائلي في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال العشرات من السيارات التي جمعت بين تلك المميزات الرائعة سواء في الشكل أو الإمكانات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية مجموعة من الموديلات الأفضل على مستوى الاستخدام العائلي في الأسواق العالمية المختلفة. هوندا أكورد إذا كنت تبحث عن سيارة متوسطة الحجم تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود ومليئة بميزات الأمان، فقد تكون سيارة هوندا أكورد
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باسات 2019

في أغسطس.. 15 سيارة انخفضت أسعارها في مصر

قبل ساعات قليلة من انتهاء شهر أغسطس، حرصت شركات السيارات العاملة بالسوق المحلية على تحريك سعري سواء كان بالزيادة أو النقصان لنحو 15 سيارة، منها ما هو مستورد من الخارج وما هو تجميع محلي، ونرصد في التقرير التالي جميع السيارات التي حصلت على تخفيضات سعرية، ونسب هذا التخفيض المختلفة، وإمكانيات ومواصفات كل سيارة منها على حدة. واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة هذا الشهر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود.
فولكس-فاجن-جولف

سيارات تدفع أصحابها لتجاوز السرعة القانونية

قد تكون بعض الإمكانيات الرائعة للسيارات أحد العوامل التي تؤدي إلى زيادة السرعة عند السير في الطرق المفتوحة، وهو الأمر الذي قد يجعل بعض قائدي مجموعة من الموديلات مدفوعين لكسر السرعات القانونية المحددة في العديد من الطرق المفتوحة بشكل مستمر. السيارات ذات الأداء الرياضي عادة ما تجعل سائقيها غير مدركين للسرعات التي يسيرون بها في الطرق، وهي مشكلة قد تواجه العديد من الأشخاص في بداية تعلمهم القيادة، وحينها قد لا تكون السيارة تحت سيطرتهم بشكل كامل، بالأخص عند السير بسرعات عالية.
IT FEELS EXPENSIVE

على رأسها المحرك.. أمور تجذبك لسيارات فولكس فاجن

على مدى تاريخ طويل، استطاعت شركة فولكس فاجن الألمانية تقديم كل ما هو جديد في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ساعدها على جذب العديد من الفئات الجماهيرية، ما منحها قيمة استثنائية بشكل عام على مدى عقود طويلة. وتنفرد سيارات فولكس فاجن بالعديد من المميزات والتقنيات المتطورة، وهي عوامل ساعدتها بشكل رئيسي في جذب الفئات الجماهيرية، التي باتت تبحث بشكل رئيسي عن الإمكانيات التي توفرها الشركة الألمانية في الأسواق العالمية الكبرى على وجه التحديد.
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