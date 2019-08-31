السيارات العائلية الأفضل في الأسواق العالمية

راهنت العديد من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية على بعض الموديلات التي تتناسب مع الاستخدام العائلي، وهو ما جذب فئات جماهيرية مختلفة
على مدى سنوات طويلة كان هناك تركيز من جانب الشركات العالمية المصنعة للسيارات، على الموديلات العائلية التي تملك تواجدًا قويًّا في الوقت الحالي بالأسواق، وهو الأمر الذي جذب فئات جماهيرية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واضح.
وأنتجت العشرات من الشركات العالمية موديلات متطورة من حيث الإمكانات الفنية، مع مراعاة ملاءمتها للاستخدام العائلي في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال العشرات من السيارات التي جمعت بين تلك المميزات الرائعة سواء في الشكل أو الإمكانات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية مجموعة من الموديلات الأفضل على مستوى الاستخدام العائلي في الأسواق العالمية المختلفة.
هوندا أكورد
إذا كنت تبحث عن سيارة متوسطة الحجم تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود ومليئة بميزات الأمان، فقد تكون سيارة هوندا أكورد
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية مجموعة من الموديلات الأفضل على مستوى الاستخدام العائلي في الأسواق العالمية المختلفة.
هوندا أكورد
إذا كنت تبحث عن سيارة متوسطة الحجم تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود ومليئة بميزات الأمان، فقد تكون سيارة هوندا أكورد 2019 الخيار الأفضل، وهي تعد الشقيقة الصغرى لسيارة هوندا سيفيك الأسطورية، وهي أيضًا واحدة من الموديلات التي تتمتع بتطوير مستمر على ك المستويات، وبالأخص فيما يتعلق بالشكل الخارجي والصالون الداخلي، وهو الأمر الذي جعلها تتمتع بموثوقية عالية لدى الفئات المحبة لهذه لنوعية من السيارات في الأسواق العالمية.
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فولكس فاجن باسات
لا شك أنها من أهم السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية العملاقة في الأسواق العالمية خلال سنوات طويلة، حيث تعتمد على أنظمة الدفع الكامل للعجلات، وهو الأمر الذي يفسر رهان الشركة الألمانية العملاقة على مستوى العشرات من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يفسر رهان الشركة الألمانية العملاقة على مستوى العشرات من الأسواق، خاصة تلك التي تمتلك فئات جماهيرية محبة للموديلات المناسبة للاستخدام العائلي.
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تويوتا كامري
تظل سيارة تويوتا كامري واحدة من أهم الإصدارات التي راهنت عليها الشركة اليابانية في الأسواق العالمية المختلفة، حيث راعت الشركة اليابانية العملاقة وضع العشرات من التقنيات المتطورة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات في الأسواق، ولذلك فهي تعد وسيلة مفضلة للمستهلكين بدءًا من العائلات إلى المحترفين الفرديين وحتى شركات تأجير السيارات على مستوى العديد من الأسواق العالمية.
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شيفروليه ماليبو
تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي أيضًا من الموديلات التي تتمتع بتكنولوجيا عالية من حيث الاستخدام أو الإمكانات الفنية التي يمكن الرهان عليها بقوة في الأسواق العالمية، وهو ما جعلها من بين أفضل السيارات في الأسواق العالمية التي تفي باحتياجات ومتطلبات الفئات الجماهيرية الراغبة في شراء موديلات تتناسب مع الاستخدامات العائلية، خاصة أن ماليبو لا تزال في مراحل التطوير التي تراهن عليها الشركة الأمريكية في الوقت الحالي.
كرايسلر 300
استخدمت كرايسلر 300 نفس الصيغة التي تكمن في تصميم السيارات الفخمة، والاختيار بين محركات V6 و V8، وعجلات الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، وهو الأمر الذي جذب العشرات من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية المختلفة.
كانت كرايسلر 300 واحدة من أكثر الموديات المنسية في تشكيلة SRT الشهيرة، والتي كانت تمثل سيارة سيدان عائلية، تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى المحرك، الذي كان يأتي بسعة 6100 سي سي، ومكون من 8 سلندرات V8.