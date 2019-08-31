السيارات العائلية الأفضل في الأسواق العالمية

راهنت العديد من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية على بعض الموديلات التي تتناسب مع الاستخدام العائلي، وهو ما جذب فئات جماهيرية مختلفة

تحرير:محمود نبيل ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

شيفروليه ماليبو

على مدى سنوات طويلة كان هناك تركيز من جانب الشركات العالمية المصنعة للسيارات، على الموديلات العائلية التي تملك تواجدًا قويًّا في الوقت الحالي بالأسواق، وهو الأمر الذي جذب فئات جماهيرية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واضح. وأنتجت العشرات من الشركات العالمية موديلات متطورة من حيث الإمكانات الفنية، مع مراعاة ملاءمتها للاستخدام العائلي في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال العشرات من السيارات التي جمعت بين تلك المميزات الرائعة سواء في الشكل أو الإمكانات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية مجموعة من الموديلات الأفضل على مستوى الاستخدام العائلي في الأسواق العالمية المختلفة. هوندا أكورد إذا كنت تبحث عن سيارة متوسطة الحجم تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود ومليئة بميزات الأمان، فقد تكون سيارة هوندا أكورد