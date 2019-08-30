فلاح يفتح النار على أعمامه ببني سويف.. وإصابة اثنين

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية على 2 من أعمامه وإصابتهما إصابات بالغة، حيث تلقى الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفشن بلاغا يفيد قيام "مكاوي. ع" 28 سنة، فلاح ومقيم بالجفادون التابعة لمركز الفشن، بالتعدي على اثنين من أعمامه وإطلاق أعيرة نارية عليهما، ما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج، وتم إخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والذي أمر بسرعة ضبط المتهم.

وتمكن النقيبان عماد عرفة وعمرو حسونة، معاونا المباحث، من خلال حملة أمنية، من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري (فرد خرطوش و4 طلقات) المستخدم في الجريمة، وتم اصطحاب المتهم إلى ديوان مركز شرطة الفشن. واعترف الفلاح بارتكاب الواقعة وبرر جريمته بقيام المجني عليهما بالتعدي عليه وعلى والده بالضرب وقيامهما بحرق