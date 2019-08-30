جريمة

فلاح يفتح النار على أعمامه ببني سويف.. وإصابة اثنين

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية على 2 من أعمامه وإصابتهما إصابات بالغة، حيث تلقى الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفشن بلاغا يفيد قيام "مكاوي. ع" 28 سنة، فلاح ومقيم بالجفادون التابعة لمركز الفشن، بالتعدي على اثنين من أعمامه وإطلاق أعيرة نارية عليهما، ما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج، وتم إخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والذي أمر بسرعة ضبط المتهم.
وتمكن النقيبان عماد عرفة وعمرو حسونة، معاونا المباحث، من خلال حملة أمنية، من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري (فرد خرطوش و4 طلقات) المستخدم في الجريمة، وتم اصطحاب المتهم إلى ديوان مركز شرطة الفشن. واعترف الفلاح بارتكاب الواقعة وبرر جريمته بقيام المجني عليهما بالتعدي عليه وعلى والده بالضرب وقيامهما بحرق
اقرأ المزيد
تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 205 والشرطى عن 462 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
اشارة-مرور (3)

المرور تضبط 10811 مخالفة و94 سائقا مسطولا خلال يوم

الانصباط المروري ولا غيره شعار مستمر لرجال الإدارة العامة للمرور، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بسبب انفجار إطار السيارة أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى تصادمها بالساتر الخرساني، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

ضبط 7 أشخاص سرقوا 650 ألف جنيه من تاجر ببني سويف

تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط 7 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا من 11 شخصا، بعد قيامهم بسرقة تاجر مقيم بمركز سمسطا تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منه على مبلغ 650 ألف جنيه. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، بورود بلاغ من تاجر يدعى "كمال. ع" 62 عاما، باعتراض سيارة "ميكروباص" لسيارته، ونزول عدد كبير من الأشخاص، ثم اقتادوه تحت زعم عملهم بأحد الأجهزة الأمنية تحت تهديد السلاح لمنطقة صحراوية في ما بين قرية مازورة ومركز سمسطا بدائرة المركز، واستولوا منه على مبلغ مالي (650 ألف جنيه).
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

عامل يطلق النار على آخر بسبب «ركن موتوسيكل» بالخصوص

أطلق عامل بجراج بمدينة الخصوص النار على آخر، اليوم الجمعة، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ركن موتوسيكل وسقط غارقا فى دمائه ونقلته الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصاب ناحية شارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "محمد. م. ز" 25 عامًا، عامل بجراج ومقيم بشارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضيتى سلاح بقسم الأميرية.
إطلاق-نار (1)

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع شرطة بنها

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالقليوبية، وضبطت بجوار الجثتين أسلحة وذخائر ودراجة نارية مبلغ بسرقتها، وكان قسم شرطة بنها قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بأنه حال وجوده بمنطقة أسفل كوبرى الطريق الإقليمى بدائرة المركز، بصحبة زوج ابنته، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حاولا سرقة دراجة خاصته مستغلين انشغالهما في صيد الأسماك ولدى محاولتهما الإمساك بهما أطلق أحدهما عيارا من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب زوج ابنته وأودى بحياته وفرا هاربين.
جثه -علي-الطريق (2)

هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org