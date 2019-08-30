المرور تضبط 10811 مخالفة و94 سائقا مسطولا خلال يوم

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

المرور

الانصباط المروري ولا غيره شعار مستمر لرجال الإدارة العامة للمرور، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.

خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 10811 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 4008 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و363 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و26 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز". وشملت المخالفات ضبط 44 مخالفة "موقف عشوائى" بمطالع ومنازل الكباري، 55 مخالفة شروط الترخيص،