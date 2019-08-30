جريمة

المرور تضبط 10811 مخالفة و94 سائقا مسطولا خلال يوم

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
المرور
المرور
الانصباط المروري ولا غيره شعار مستمر لرجال الإدارة العامة للمرور، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 10811 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 4008 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و363 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و26 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز". وشملت المخالفات ضبط 44 مخالفة "موقف عشوائى" بمطالع ومنازل الكباري، 55 مخالفة شروط الترخيص،
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تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 205 والشرطى عن 462 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
إطلاق-نار

فلاح يفتح النار على أعمامه ببني سويف.. وإصابة اثنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية على 2 من أعمامه وإصابتهما إصابات بالغة، حيث تلقى الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفشن بلاغا يفيد قيام "مكاوي. ع" 28 سنة، فلاح ومقيم بالجفادون التابعة لمركز الفشن، بالتعدي على اثنين من أعمامه وإطلاق أعيرة نارية عليهما، ما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج، وتم إخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والذي أمر بسرعة ضبط المتهم.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بسبب انفجار إطار السيارة أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى تصادمها بالساتر الخرساني، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
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.رادار-مرور

«رادارات الجيزة» تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1731 مخالفة انتظار خاطئ، و737 مخالفة متنوعة.
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رحلة الداخلية للإيقاع بمروجي الكيف في 6 محافظات

ضربات أمنية ناجحة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار المواد المخدرة خلال الساعات القليلة الماضية فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، القليوبية، سوهاج، المنيا) عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط 14 متهما وبحوزتهم 2.2 كجم حشيش، 3.7 كجم فودو، 1.1 كجم هيروين، و15 جراما من مخدر الأفيون، و10 قطع سلاح ناري وأبيض.
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العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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