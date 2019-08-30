جريمة

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 205 والشرطى عن 462 سجينا

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
مصلحة السجون
مصلحة السجون
أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 462 نزيلا إفراجا شرطيا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم
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تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
اشارة-مرور (3)

المرور تضبط 10811 مخالفة و94 سائقا مسطولا خلال يوم

الانصباط المروري ولا غيره شعار مستمر لرجال الإدارة العامة للمرور، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الحملات المرورية على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف ومراقبة سيارات النقل التي تقوم بتحميل ركاب بالصندوق الخلفي للسيارة، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بالإضافة إلى شن حملات الرادار وحملات الكشف عن الإطارات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
إطلاق-نار

فلاح يفتح النار على أعمامه ببني سويف.. وإصابة اثنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية على 2 من أعمامه وإصابتهما إصابات بالغة، حيث تلقى الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفشن بلاغا يفيد قيام "مكاوي. ع" 28 سنة، فلاح ومقيم بالجفادون التابعة لمركز الفشن، بالتعدي على اثنين من أعمامه وإطلاق أعيرة نارية عليهما، ما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج، وتم إخطار العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والذي أمر بسرعة ضبط المتهم.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بسبب انفجار إطار السيارة أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى تصادمها بالساتر الخرساني، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
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نبيل-صادق-النائب-العام

بعد العزبي ورشدي.. بلاغ ضد صيدليات 19011

تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، يلتمس من خلاله سرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة إلى سلسلة صيدليات 19011. وقال البلاغ إن الصيدليات المشار إليها تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذي حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية. وأشار البلاغ إلى تأكيد عضو نقابة الصيادلة ببرنامج «90 دقيقة»، في أثناء مداخلة صيدليات 19011 مجهولة الهوية غير معلوم مالكها وليس لها ترخيص وأسست بالمخالفة لقانون الصيادلة.
الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي وشرطي عن 542 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 542 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جثة (3)

«تعالَ خد فلوسك».. قصة المشوار المشؤوم لتاجر جمال

"عاوز حقي"، كلمتان كانتا سببًا في مقتل تاجر جِمال على يد مالك محل جزارة، إذ حاول الأخير التنصل من سداد مبلغ مالي اقترضه في وقت سابق، إلا أنه لم يسلم من ملاحقات التاجر الذي يبحث عن إتمام حساباته المالية أولا بأول ومراجعة قائمة التجار وأصحاب محلات الجزارة الذين تجمعهم به تعاملات مالية "توريد جمال"، الأمر الذي دفع الجزار إلى التفكير في طريقة يعبر بها تلك المحنة وينهي ضائقته المالية فسلم عقله إلى "إبليس" الذي وسوس له بأنه لا مفر من قتل تاجر الجمال الخمسيني لتنتهي الأمور.
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ضبط 23 حالة تحرش خلال عيد الأضحى بالإسكندرية

تمكن ضباط وقوات مكافحة العنف ضد المرأة، وعناصر من الشرطة السرية، من ضبط 23 حالة تحرش خلال عيد الأضحى، إذ تم ضبط 9 حالات خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى جميعها بمنطقة وسط البلد بمحطة الرمل والمنشية وأمام دار العرض السينمائي، وحالتين بمنطقة سان ستيفانو شرق المحافظة، بينما تم ضبط 7 حالات أمس ومثلها خلال اليوم الأول من العيد، وتواصل القوات عملية التأمين بالأماكن التى تشهد تجمعات بين المحتفلين بالعيد فى الحدائق والمتنزهات وعلى الكورنيش وأمام دور العرض السينمائي.
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