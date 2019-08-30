حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.

وبمعاينة آثار الحادث، تبين انقلاب سيارة ميكروباص ماركة "سوزوكي" كان يستقلها 7 أشخاص من أسرة واحدة وافدين من القاهرة إلى السويس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بأحد شواطئ العين السخنة. وأظهرت معاينة آثار الإطارات واستخدام المكابح، أن انفجار إطار السيارة أدى لاختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها، وعقب