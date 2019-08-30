أرباح خيالية لريال مدريد بميزانية الموسم الماضي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن زيادة في عائداته النقدية بالموسم الماضي 2018- 2019، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس الإدارة، أمس الخميس، ووصلت أرباح الريال بميزانية الموسم الماضي إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، وذلك دون احتساب قيمة صفقات بيع اللاعبين وبعد خصم الاستحقاقات الضريبية التي قدرت بـ38 مليونا و400 ألف يورو. وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "في الربع الرابع من ذلك الموسم تم التصديق على العقد والميزانية المخصصة لتجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2019- 2020".

وأضاف الموقع الرسمي لريال مدريد: "ارتفعت العائدات المالية لريال مدريد في موسم 2018- 2019 إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، بزيادة 0.8 في المئة على الموسم السابق، ونمو الأعمال التجارية كان بمنزلة تعويض للمبالغ القليلة التي حصلنا عليها من بطولة دوري أبطال أوروبا". وفي سياق آخر، بدأ فريق ريال مدريد مرانه

وأضاف الموقع الرسمي لريال مدريد: "ارتفعت العائدات المالية لريال مدريد في موسم 2018- 2019 إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، بزيادة 0.8 في المئة على الموسم السابق، ونمو الأعمال التجارية كان بمنزلة تعويض للمبالغ القليلة التي حصلنا عليها من بطولة دوري أبطال أوروبا".



وفي سياق آخر، بدأ فريق ريال مدريد مرانه صباح اليوم الجمعة، بدقيقة صمت على وفاة تشانا ابنة لويس إنريكي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان قبل ساعات.



وأبدى لاعبو الفريق ومدربهم الفرنسي زين الدين زيدان تعاطفهم مع إنريكي، في وفاة ابنته (9 سنوات) بعد 5 أشهر من الصراع مع المرض، وقام ريال مدريد بنشر تعازيه لإنريكي كمؤسسة وأفراد، حيث أرسل قائد الفريق سيرجيو راموس رسائل تعزية وحب لإنريكي وعائلته.

