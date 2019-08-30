رياضة

أرباح خيالية لريال مدريد بميزانية الموسم الماضي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
ريال مدريد
ريال مدريد
كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن زيادة في عائداته النقدية بالموسم الماضي 2018- 2019، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس الإدارة، أمس الخميس، ووصلت أرباح الريال بميزانية الموسم الماضي إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، وذلك دون احتساب قيمة صفقات بيع اللاعبين وبعد خصم الاستحقاقات الضريبية التي قدرت بـ38 مليونا و400 ألف يورو. وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "في الربع الرابع من ذلك الموسم تم التصديق على العقد والميزانية المخصصة لتجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2019- 2020".
وأضاف الموقع الرسمي لريال مدريد: "ارتفعت العائدات المالية لريال مدريد في موسم 2018- 2019 إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، بزيادة 0.8 في المئة على الموسم السابق، ونمو الأعمال التجارية كان بمنزلة تعويض للمبالغ القليلة التي حصلنا عليها من بطولة دوري أبطال أوروبا". وفي سياق آخر، بدأ فريق ريال مدريد مرانه
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محمد-النني‎

صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام حرس الحدود

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
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لوكا مودريتش

كيف حرم مودريتش «فيتسل» من الانضمام لريال مدريد؟

كشف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات. وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات أكسيل فيتسل، الذي كشف عن تلقيه عرضا من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية. أكسيل فيتسل قال: "لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها".
نيمار

ريال مدريد يفشل في إقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار

لم ينجح مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، حتى الآن في إقناع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار، يشمل انتقال الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، إلا أنه لم يلق قبول الباريسيين. كما ذكرت الصحيفة الفرنسية أن عرض ريال مدريد تم تقديمه منذ عدة أيام، لكنه لم ينجح في إقناع الفريق الفرنسي ببيع نيمار دا سيلفا.
نيمار

ليوناردو يؤكد اقتراب رحيل نيمار

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الفرنسي دخل في مباحثات متقدمة بشأن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار، ومن ثم لن يخوض نيمار اليوم الأحد، أولى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2019- 2020 أمام فريق نيمس، ومع ذلك أشار المدير الرياضي البالغ من العمر 49 عاما، إلى عدم توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بعدُ مع أي فريق بشأن رحيل نيمار إلى صفوفه، وذلك بعدما أبدى النجم البرازيلي في وقت سابق، هذا الصيف، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد عن انتقاله إلى ريال مدريد: أعيش في الجنة

انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، ويبدو أن النجم البلجيكي يرغب في ترك بصمة حقيقية مع الفريق الذي طالما حلم باللعب في صفوفه، بحسب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، وقال هازارد في هذا الشأن: "حلمت باللعب في صفوف ريال مدريد منذ أن كنت طفلا، وبالتالي عندما يأتي إلي ريال مدريد ليطرق الباب، لا يمكن أن أفعل أي شيء سوى فتح الباب، قضيت أعواما رائعة مع تشيلسي، ولكني أتواجد الآن في الجنة وأعمل تحت قيادة زيدان قدوتي".
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