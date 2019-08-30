كيف بدأ تفكير تركيا بشراء Su-57 الروسية؟

بدا من الواضح أن التقارب العسكري بين روسيا وتركيا، الذي قد يشمل تعاونا على مستوى التطوير العسكري والتقني خلال الأشهر المقبلة، هو نوع من الكيد السياسي ضد واشنطن
في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت عمليات مكثفة لبحث التعاون العسكري والتقني بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي قد يكون بداية التوصل إلى صيغة سياسية لمزيد من التطوير في المعدات العسكرية.
وفي طريق العودة إلى أنقرة، سُئل أردوغان عما إذا كانت تركيا مهتمة بالطائرات الروسية، وحينها أكد أنه لم يذهب إلى موسكو للحصول على لا شيء، في إشارة إلى أن اهتمام أنقرة بمثل هذا النوع من الصفقات هو أمر وارد بل ومحبذ بالنسبة للرئيس التركي.
وأضاف أردوغان أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد "الكلمة الأخيرة" من الولايات المتحدة بشأن مشاركة تركيا في برنامج F-35، غير أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أوضح هذا الموقف يوم الأربعاء، عندما قال إن الطريقة الوحيدة للحصول على طائرات F-35 هي إعادة نظام الدفاع الصاروخي S-400 إلى روسيا.
رغم التحذير
وأضاف أردوغان أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد "الكلمة الأخيرة" من الولايات المتحدة بشأن مشاركة تركيا في برنامج F-35، غير أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أوضح هذا الموقف يوم الأربعاء، عندما قال إن الطريقة الوحيدة للحصول على طائرات F-35 هي إعادة نظام الدفاع الصاروخي S-400 إلى روسيا.
رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا
وفي وقت سابق، وتحديدًا خلال عرض جوي في موسكو، التقطت الكاميرات أردوغان وهو يسأل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما إذا كان بإمكان أنقرة شراء مقاتلة روسية من طراز Su-57 المتطورة، والتي تنتمي إلى الجيل الخامس.
وحسب موقع المونيتور الأمريكي المعني بشؤون الشرق الأوسط، أجاب بوتين بعد توقف: "نعم، يمكنك ذلك"، وهو الأمر الذي كانت بداية لمزيد من التعاون العسكري بين البلدين.
وبالنظر إلى أهمية ذلك، فإن المحادثات بين موسكو وأنقرة بدأت منذ فترة طويلة حول شراء الطائرات العسكرية الروسية، إلا أنها تكثفت بعد تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 الأمريكي، وبيع روسيا أنظمة الصواريخ S-400 إلى تركيا.
وبعد فترة وجيزة من الاجتماع بين بوتين وأردوغان، قال ديمتري شوجاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، إن البلدين يناقشان صفقة Su-35 التي تعد منافسة لـF-35، وكذلك أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن برنامج العرض الجوي تم تعديله وفقًا لتفاصيل المشاورات الروسية التركية بشأن قضايا الطيران.
وأكد أحد كبار مديري مصنع عسكري، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المعرض كان الهدف منه عرض إمكانات Su-35 أمام الزعيمين، ومن ثم تحقيق "قفزة نوعية" في المحادثات بين الجيش التركي وشركة روزوبوركسبورت الروسية، وهي الوكالة الحكومية التي تتعامل مع صادرات وواردات روسيا من المنتجات الدفاعية.
ومن جانبه، قال رئيس شركة الصناعة العسكرية الروسية روستك، سيرجي كيميزوف: "نرى جميعًا ضغوطًا غير مسبوقة تمارس على تركيا، لكن على حد علمي اعتمدت أنقرة موقفًا مباشرًا وثابتًا بشأن شراء منظومة S-400".
وقال أندريه فرولوف، المحلل العسكري ورئيس تحرير المجلة الروسية "إكسبورت فوروزيني" في حديثه إلى المونيتور: "الكثير من اللغط حول لا شيء.. زيارة أردوغان لم تغير كثيرًا من تسهيل التعاون العسكري التقني بين البلدين".
هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟
ويرى الخبراء أن التعاون الروسي التركي، وبالأخص في المجالات العسكرية المتخصصة، وعلى رأسها الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، قد يكون حالة من أنواع الكيد السياسي لواشنطن، التي لا تزال ترفض التعاون بين أنقرة وموسكو، سواء على المستوى العسكري أو التطوير التقني، وهي الأمور التي تسعى أنقرة إلى استغلالها بشكل رئيسي في قوتها العسكرية، وذلك على الرغم من اعتراضات حلف شمال الأطلسي المستمرة على التقارب مع موسكو.