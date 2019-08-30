كيف بدأ تفكير تركيا بشراء Su-57 الروسية؟

بدا من الواضح أن التقارب العسكري بين روسيا وتركيا، الذي قد يشمل تعاونا على مستوى التطوير العسكري والتقني خلال الأشهر المقبلة، هو نوع من الكيد السياسي ضد واشنطن

تحرير:محمود نبيل ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

أردوغان وبوتين

في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت عمليات مكثفة لبحث التعاون العسكري والتقني بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي قد يكون بداية التوصل إلى صيغة سياسية لمزيد من التطوير في المعدات العسكرية. وفي طريق العودة إلى أنقرة، سُئل أردوغان عما إذا كانت تركيا مهتمة بالطائرات الروسية، وحينها أكد أنه لم يذهب إلى موسكو للحصول على لا شيء، في إشارة إلى أن اهتمام أنقرة بمثل هذا النوع من الصفقات هو أمر وارد بل ومحبذ بالنسبة للرئيس التركي.

وأضاف أردوغان أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد "الكلمة الأخيرة" من الولايات المتحدة بشأن مشاركة تركيا في برنامج F-35، غير أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أوضح هذا الموقف يوم الأربعاء، عندما قال إن الطريقة الوحيدة للحصول على طائرات F-35 هي إعادة نظام الدفاع الصاروخي S-400 إلى روسيا. رغم التحذير