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دراسة: النظام الغذائي النباتي ينقص معدل ذكاء الجنين

الأجيال القادمة معرضة لخفض قوة الدماغ، فعلى الرغم من أن الوجبات الغذائية النباتية رائعة، لم يفكر أحد في أن تناول الكولين أمر حيوي لنمو دماغ الجنين
تحرير:فيروز ياسر ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
نظام غذائي نباتي
نظام غذائي نباتي
أصبح هوس الأنظمة الغذائية المختلفة منتشرا بين الشباب والمراهقين، وحذر خبير غذائي بارز من أن الوجبات الغذائية العصرية يمكن أن تعرض معدل الذكاء للجيل القادم للخطر، وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير إن البدعة المتزايدة للوجبات الغذائية "المستندة إلى النباتات" تخاطر بنقص الكتلة في الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ. الكولين الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان مهم بشكل خاص في الحمل، فهو يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
حذرت «ديربيشاير» من النتائج غير المقصودة المتمثلة في الابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان، وقالت إن الدليل المتصاعد على أهمية الكولين يجعل من الضروري عدم تجاهله. كما أوضحت أن الأجيال القادمة معرضة لخفض قوة الدماغ، فعلى الرغم من أن الوجبات الغذائية النباتية رائعة،
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فواكه يجب تناولها عند الإصابة بالسرطان

بعد التعافي من السرطان.. تناول الموز والبرتقال

تعد الفواكه والخضراوات من الأطعمة المفيدة بشكل عام، البعض يتعامل معها كـ"سناك" والبعض الآخر يتعامل معها كمُقبلات بجانب الوجبات الأساسية، لا تهم المسميات، فالنتيجة واحدة، إذ يتميز كل منهما بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان باستمرار، ليس ذلك فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات أن هناك أنواعا عديدة يوصى بتناولها في أثناء الإصابة بالسرطان، وبعد إتمام عملية المعالجة، إذ يجب أن تضمها إلى نظامك الغذائي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
تغيير العادات الغذائية (2)

انتبه إلى حجم وجباتك الغذائية.. لا تكثر من الفاكهة

تناولك طعاما صحيا خطوة سليمة عليك الاستمرار عليها بعيدا عن الإغراءات الأخرى التي تحتوي على كم هائل من الدهون والسكريات، فالأطعمة السريعة والمعلبة ليست جيدة، وإذا كنت مدمنا لها فعليك تغيير عاداتك يتقليل الكميات التي تتناولها حتى تتجنبها نهائيا. وإذا كنت من الأشخاص المهتمين بصحة جسدهم، وتتمسك بنظام غذائي معين وصحي، فعليك الانتباه أيضا إلى حجم الأجزاء التي تتناولها خاصة إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد، لذا إليك قائمة بالأخطاء التي ترتكبها بالنسبة لحجم وجباتك وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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الغالي ثمنه فيه.. الكافيار مليء بالفوائد الصحية

الكافيار أو بيض السمك هو طعام شهي ولذيذ ومن أشهر الأكلات في العالم، فهو عبارة عن كتلة من البيض الصغير والدقيق من سمك الحفش (27 نوعًا من الأسماك)، والتي يتم استخلاصها من أنثى أغلى أسماك العالم. للكافيار ملمس ناعم ورائع وله نكهة مالحة، لكن الكافيار الطازج أقل ملوحة، لذا فهو الأكثر تكلفة. يتميز الكافيار بمذاقه الطيب واحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمكونات الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأمراض، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
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تغيير العادات الغذائية (2)

انتبه إلى حجم وجباتك الغذائية.. لا تكثر من الفاكهة

تناولك طعاما صحيا خطوة سليمة عليك الاستمرار عليها بعيدا عن الإغراءات الأخرى التي تحتوي على كم هائل من الدهون والسكريات، فالأطعمة السريعة والمعلبة ليست جيدة، وإذا كنت مدمنا لها فعليك تغيير عاداتك يتقليل الكميات التي تتناولها حتى تتجنبها نهائيا. وإذا كنت من الأشخاص المهتمين بصحة جسدهم، وتتمسك بنظام غذائي معين وصحي، فعليك الانتباه أيضا إلى حجم الأجزاء التي تتناولها خاصة إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد، لذا إليك قائمة بالأخطاء التي ترتكبها بالنسبة لحجم وجباتك وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
اطعمة-غنية-بحمض-الفوليك

الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
تدخين السجائر الإلكترونية

إصابات رئوية غامضة بين المراهقين.. هل السجائر السبب؟

رغم التحذيرات الشديدة من السجائر الإلكترونية، انتقل عدد كبير من الشباب والمراهقين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأمراض الرئة الغامضة في 14 ولاية، وبناء على ذلك يحقق مسؤولو الصحة في هذا الأمر خاصة أن السلطات الطبية أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المرضى سيتماثلون للشفاء الكامل. تشمل الأعراض صعوبة وضيقا في التنفس أو ألما في الصدر قبل دخول المستشفى، كما قال مسؤولو الصحة إن المرضى أبلغوا عن الحمى والسعال والقيء والإسهال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
كيتو-دايت

دراسة: حمية الكيتو بديل لأدوية الصداع النصفي

تحدث عدد لا يحصى من المشاهير عن حبهم لحمية الكيتو التي تبقيهم متألقين على السجادة الحمراء، ولكن خطة تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والقليل من الكربوهيدرات، التي يفضلها خبير الصحة "جوينيث بالترو"، قد تمنع الصداع النصفي. حلل العلماء في إيطاليا 35 من أصحاب الوزن الزائد الذين يعانون من الصداع النصفي، حيث جرب المشاركون نظامين غذائيين منخفضي السعرات، أحدهما كان حمية الكيتو، وعلى مدار شهر واحد، تسبب نظام كيتو الغذائي في تقليل الصداع النصفي، وذلك حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطاني.
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