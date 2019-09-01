دراسة: النظام الغذائي النباتي ينقص معدل ذكاء الجنين

الأجيال القادمة معرضة لخفض قوة الدماغ، فعلى الرغم من أن الوجبات الغذائية النباتية رائعة، لم يفكر أحد في أن تناول الكولين أمر حيوي لنمو دماغ الجنين

تحرير:فيروز ياسر ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

نظام غذائي نباتي

أصبح هوس الأنظمة الغذائية المختلفة منتشرا بين الشباب والمراهقين، وحذر خبير غذائي بارز من أن الوجبات الغذائية العصرية يمكن أن تعرض معدل الذكاء للجيل القادم للخطر، وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير إن البدعة المتزايدة للوجبات الغذائية "المستندة إلى النباتات" تخاطر بنقص الكتلة في الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ. الكولين الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان مهم بشكل خاص في الحمل، فهو يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

حذرت «ديربيشاير» من النتائج غير المقصودة المتمثلة في الابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان، وقالت إن الدليل المتصاعد على أهمية الكولين يجعل من الضروري عدم تجاهله. كما أوضحت أن الأجيال القادمة معرضة لخفض قوة الدماغ، فعلى الرغم من أن الوجبات الغذائية النباتية رائعة،