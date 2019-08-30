ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".

انتحل المتهم الأول صفة مُحضر وحصل على توقيعات المواطنين على إيصالات أمانة خلسة بزعم قيامه بإعلانهم بمثولهم أمام ساحات القضاء باستخدام طلبات حضور مصطنعة وقيامه عقب ذلك برفع دعاوى قضائية ضدهم باستخدام تلك الإيصالات للضغط عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بدائرة