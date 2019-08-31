دراسة: نظم سكرك في الدم بتناول «صلصة السلطة»

فكر في صنع طعامك من خلال خلط بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون مع القليل من خل التفاح، إذ وجد في بعض الدراسات أن له فوائد في السيطرة على نسبة السكر في الدم
نحاول من وقت لآخر البحث عن طرق صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، بداية من اختيار العقاقير الطبية اللازمة إلى تغيير أسلوب الحياة في ما يتعلق بالنظام الغذائي. من قبل كان يوصى دائمًا بتناول أنواع محددة من الطعام؛ على سبيل المثال، الأسماك والخضراوات الورقية، إضافة إلى القرفة وبذور الشيا والبروكلي، وغيرها، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن صلصة السلطة أو ما يعرف باسم "salad dressing"، تعمل على إدارة معدلات السكر في الدم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
يعد مرض السكري من النوع الثاني حالة مرضية طويلة المدى، بمعنى آخر، مشكلة مرضية مزمنة، يجب التعايش معها بطريقة صحيحة، تتطلب إدارة صحية، للحفاظ على معدلات السكر في الدم، فأثبتت العديد من الدراسات أن صلصة السلطة تضيف مذاقا رائعا للسلطة، بجانب الفوائد الأخرى المتعلقة بانخفاض ضغط الدم المرتفع، ولكن قد تخبئ
يعد مرض السكري من النوع الثاني حالة مرضية طويلة المدى، بمعنى آخر، مشكلة مرضية مزمنة، يجب التعايش معها بطريقة صحيحة، تتطلب إدارة صحية، للحفاظ على معدلات السكر في الدم، فأثبتت العديد من الدراسات أن صلصة السلطة تضيف مذاقا رائعا للسلطة، بجانب الفوائد الأخرى المتعلقة بانخفاض ضغط الدم المرتفع، ولكن قد تخبئ بداخلها بعض المخاطر، فيعني مرض السكري من النوع الثاني أن بنكرياس المريض لا ينتج كميات كافية من الأنسولين لتنظيم معدلات السكر في الدم.
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مستويات السكر في الدم قد تؤدي إلى خطورة بالغة في القلب، تتمثل في أمراض القلب والسكتات الدماغية، للتعويض عن نقص إنتاج الأنسولين، ويجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري 2 تغيير نظامهم الغذائي، وتجنب العناصر التي قد تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفي تعليق على ذلك، وضح كروب هوبسون، رئيس قسم التغذية: "تعد النكهات المضافة للسلطة رائعة المذاق، ولكن في كثير من الأحيان تحتوي على معدلات عالية من الدهون غير الصحية والملح والسكر"، وأضاف قائلا: "من المحتمل أن تضيف صلصة السلطة سعرات حرارية إضافية للسلطة، فملعقة واحدة تكفي، لأن زيادة السعرات تؤدي إلى زيادة الوزن".
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فقدان الوزن والحفاظ عليه يلعب دورا أساسيا في خفض نسبة الجلوكوز في الدم وتقليل مخاطر المضاعفات الأخرى المرتبطة بهذه الحالة، وفي هذا الصدد، توجد بعض أنواع من الصلصة توجد بها معدلات عالية من الدهون المشبعة من مكونات مثل الجبنة، وبناءً على ذلك حذر هوبسون من أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؛ لأن مرضى السكري معرضون بالفعل لخطر متزايد.
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في حين أن كمية صغيرة من السكر موجودة في صلصة السلطة، يمكن أن تعوض بالبروتين والألياف الغذائية والدهون الصحية التي تحتوي عليها مكونات السلطة الأخرى، إلا أن السكر الزائد يزيد من السعرات الحرارية، ما يشجع على زيادة الوزن؛ لذا ينصح هوبسون بالتوقف عن تناول الأطعمة، ويعد الملح أيضًا أحد العوامل الخطيرة الأخرى، وتحتوي صلصة السلطة على معدلات عالية من الملح، تعمل على ارتفاع ضغط الدم، ما يؤثر فى القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ. إذن، يجب الالتفات إلى صلصة السلطات التي تتميز بنسبة قليلة من الملح والدهون للحفاظ على ضغط الدم في معدلات صحية، وتأكد من ضم البروتين والدهون والألياف الصحية (الفول والبقول والعدس والحبوب الكاملة) إلى السلطات للمساعدة في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم، وفقا لما قاله هوبسون.
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فكر في صنع طعامك من خلال خلط بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون مع القليل من خل التفاح، إذ وجد في بعض الدراسات أن له فوائد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.
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