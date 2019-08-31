دراسة: نظم سكرك في الدم بتناول «صلصة السلطة»

فكر في صنع طعامك من خلال خلط بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون مع القليل من خل التفاح، إذ وجد في بعض الدراسات أن له فوائد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

تحرير:إسراء سليمان ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

صلصة السلطة

نحاول من وقت لآخر البحث عن طرق صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، بداية من اختيار العقاقير الطبية اللازمة إلى تغيير أسلوب الحياة في ما يتعلق بالنظام الغذائي. من قبل كان يوصى دائمًا بتناول أنواع محددة من الطعام؛ على سبيل المثال، الأسماك والخضراوات الورقية، إضافة إلى القرفة وبذور الشيا والبروكلي، وغيرها، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن صلصة السلطة أو ما يعرف باسم "salad dressing"، تعمل على إدارة معدلات السكر في الدم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".

يعد مرض السكري من النوع الثاني حالة مرضية طويلة المدى، بمعنى آخر، مشكلة مرضية مزمنة، يجب التعايش معها بطريقة صحيحة، تتطلب إدارة صحية، للحفاظ على معدلات السكر في الدم، فأثبتت العديد من الدراسات أن صلصة السلطة تضيف مذاقا رائعا للسلطة، بجانب الفوائد الأخرى المتعلقة بانخفاض ضغط الدم المرتفع، ولكن قد تخبئ