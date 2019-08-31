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دراسة: نظم سكرك في الدم بتناول «صلصة السلطة»

فكر في صنع طعامك من خلال خلط بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون مع القليل من خل التفاح، إذ وجد في بعض الدراسات أن له فوائد في السيطرة على نسبة السكر في الدم
تحرير:إسراء سليمان ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
صلصة السلطة
صلصة السلطة
نحاول من وقت لآخر البحث عن طرق صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، بداية من اختيار العقاقير الطبية اللازمة إلى تغيير أسلوب الحياة في ما يتعلق بالنظام الغذائي. من قبل كان يوصى دائمًا بتناول أنواع محددة من الطعام؛ على سبيل المثال، الأسماك والخضراوات الورقية، إضافة إلى القرفة وبذور الشيا والبروكلي، وغيرها، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن صلصة السلطة أو ما يعرف باسم "salad dressing"، تعمل على إدارة معدلات السكر في الدم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
يعد مرض السكري من النوع الثاني حالة مرضية طويلة المدى، بمعنى آخر، مشكلة مرضية مزمنة، يجب التعايش معها بطريقة صحيحة، تتطلب إدارة صحية، للحفاظ على معدلات السكر في الدم، فأثبتت العديد من الدراسات أن صلصة السلطة تضيف مذاقا رائعا للسلطة، بجانب الفوائد الأخرى المتعلقة بانخفاض ضغط الدم المرتفع، ولكن قد تخبئ
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للحفاظ على صحة الكلى.. اتبع 5 نصائح رائعة

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة وأعضاء حيوية، كل عضو مسؤول عن وظائف مهمة، وإذا حدث أي خلل، يصاب الجسم بالعديد من الأمراض، وتعد الكليتان من الأعضاء الحيوية الرائعة، حيث تتميز الكلية بقدرة كبيرة على الحفاظ على حياة البالغين، وتتحكم الكليتان بشكل كبير في إنتاج الهرمونات، وتحويل المعادن والفيتامينات في الجسم إلى عناصر مهمة، وتطهير الدم. ولكن انخفاض وظائف الكلى تدريجيا لا يُلاحَظ إلا بعد فوات الأوان؛ لذلك فإن اتباع عادات صحية أمر طبيعي للحفاظ على الكلى، نقلا عن "daily health post".
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مرضى سكر النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد

ذكرت دراسة أجرتها جامعة كوين ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن العديد من مرضى تليف الكبد وسرطان الكبد يتم تشخيصهم في مراحل متأخرة من المرض. أشارت دراسة أجريت على 18 مليون شخص إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني معرضون بشكل خاص لخطر هذا المرض الصامت ويجب مراقبته عن كثب لمنع تطوره الذي يهدد بالحياة. يصيب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ما يصل إلى أكثر من ربع سكان العالم وهو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الكبد حول العالم، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.
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دراسة: لا يسلم أي عضو في جسم الإنسان من تلوث الهواء

يعد تلوث الهواء من المشكلات العالمية التي تسبب ملايين الوفيات سنويا، وبينما تحاول العديد من الدول ضمان الهواء النظيف، فإن بعض الملوثات هي جسيمات صغيرة للغاية لا يمكن رؤيتها، ويشار إلى هذه المخاطر المجهرية باسم تلوث الجسيمات، بحسب ما ذكر موقع health. وجدت دراسة نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن المجتمعات في المدن الكبرى لديها مخاطر أكبر للتعرض للتلوث بالجسيمات. وفقًا لمراجعة عالمية جديدة، فإن أمراض القلب والرئة والسكري والخرف، بالإضافة إلى مشكلات الكبد وسرطان المثانة، قد تكون كلها ناجمة عن تلوث الهواء.
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