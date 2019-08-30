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الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
عمر خيرت
عمر خيرت
يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.
شارك في فعاليات المهرجان، على مدار أيامه الماضية، كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، ومحمد
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هيثم شاكر: راضٍ عن مشوارى الفني..والتمثيل خطوة مؤجلة

بعد غياب 5 سنوات، عاد الفنان هيثم شاكر من جديد إلى جمهوره من خلال ألبوم يحمل اسم "معرفة قديمة" ضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا بعد طرحه، ولاقى "شاكر" ردود فعل إيجابية عوضت غيابه طوال الخمس سنوات، وشجعته لأن يكون موجودا أكثر خلال الفترة المقبلة، لذلك عزم على تقديم ألبوم جديد. وخلال الأيام الماضية فجر هيثم شاكر مفاجأة بشأن غيابه كل هذه السنوات، وأعلن لجمهوره الذى طالما انتقده بسبب فترة غيابه الطويلة، بأنه كان مصابا بمرض خبيث، جعله يختفى كل تلك الفترة، ولكنه تعافى منه أخيرا على الرغم من وجود بعض المضاعفات، ولكنه طمأن جمهوره بأنه بخير.
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نانسي عجرم تحسم موقفها من الاعتزال: كل شخص حر في قراره

قالت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إنها لا تفكر فى الاعتزال، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة تمارسها، ولكنه يمنحها الحياة، وردًّا على سؤال: «تفكير بعض من زملائها فى الانسحاب فنيا؟»، أجابت في حوار مع مجلة «زهرة الخليج»: «كل شخص حر فى قراره، لكن الإنسان عامة، وليس فقط الفنان يمر بمثل هذه الظروف، فالحياة صعود وهبوط والعكس، وكما فيها تعب وإخفاقات واحباطات، فيها كذلك نجاحات وتحدٍ وإصرار، وأهم شيء هو أن يقدم الإنسان ما يحب، ويكون راضيًا عمَّا وصل إليه ولديه قناعة، فالإنسان، سواء كان مشهورًا أم غير ذلك، ما يؤثر في حياته ونفسيته هي سعادته».
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أصالة تتصدر تريند «يوتيوب» بـ«جابوا سيرته»

تصدرت أغنية «جابوا سيرته» للفنانة السورية أصالة نصري، تريند موقع «يوتيوب»، بعد مرور يومين على طرحها، محققة مليونا و798 ألفا و405 مشاهدات. الأغنية من كلمات عبدالرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية: «جابوا سيرته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم».
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مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا بـ«محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان مدحت صالح حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "صالح" بباقة من أجمل أغانيه منها "أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"إلى جانب مختارات من أشهر أعمال التراث، ويسبقه فقرتان، الأولى فى الثامنة بمشاركة دولية من الهند، يليها فى التاسعة مساء حفل فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى.
مجد-القاسم (1)

مجد القاسم يحيي حفل «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب مجد القاسم حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو القاسم بباقة من أجمل أغانيه، منها "قلبى عليك، لحظة غرام، قسوة قلبك، لعبتك، عدى عليا، اسمع بقى، أمرك حبيبي، غمض عنيك" إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها: "على رمش عيونها، بتسأل ليه عليا"، ويسبقة فقرتين الأولى فى الثامنة تقدمها أوركسترا ساوند تراك، وفى التاسعة اتقدم المطربة نادية مصطفى مجموعة من أعمالها الغنائية.
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سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

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احمد-جمال

أحمد جمال يحيي حفلا في «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب أحمد جمال حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو جمال بباقة من أجمل أغانيه، منها "مبيسألش عليا، يونس، بتونس بيك"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخاصة، منها "موال، آخر ميعاد، اللي يقولك بحبك، اضحكي، يلا نعيش، خط الحياة"، ويسبقه عرض لفرقة دولية من الصين، وفي التاسعة مساءً حفل سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، يقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة.
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