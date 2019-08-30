الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

عمر خيرت

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.

شارك في فعاليات المهرجان، على مدار أيامه الماضية، كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، ومحمد