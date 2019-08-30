بالأسماء.. تسمم 16 مواطنا في حفل زفاف بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

مستشفى - أرشيفية

في واقعة جديد تُضاف لسجل حافل من «المعازيم» ضحايا حفلات الزفاف والأطعمة التي يتم إعدادها قبل بدايتها بأكثر من عشر ساعات، أصيب ستة عشر مواطنًا، جميعهم من أهالي عزبة «أبو عجوة»، التابعة لقرية «الملاك» بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى «أبو حماد» المركزي، وهناك تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التصريح بخروج ثلاثة عشر حالة منهم فور دخولهم، قبل احتجاز باقي المصابين لتعليق محاليل طبية.

واستقبل فريق أطباء مستشفى «أبو حماد» المركزي، برئاسة الدكتور محمد نور الدين، كلًا من: «حسن أشرف عز الدين، وأميرة أشرف عادل، ومحمد علي إبراهيم، ورحاب محمد إبراهيم، وتامر علي إبراهيم، وعمر حسن لطفي، وحبيبة حسن لطفي، ومحمد حسن لطفي، وشهد محمود لطفي، وجمال محمود لطفي، وجنات أشرف عادل،