الزمالك يكتسح نيويورك سيتي في مونديال الأندية لليد

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

الزمالك لكرة اليد

اكتسح فريق الزمالك لكرة اليد نظيره نيويورك سيتي الأمريكي، بنتيجة (38 - 24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتعد مواجهة نيويورك هي الأخيرة له مع الزمالك، بينما يتبقى لبطل إفريقيا مباراة أخيرة مع الدحيل القطري تقام السبت في الساعة 11.15 صباحًا.

سيطر فريق الزمالك على مجريات الشوط الأول منذ البداية ووسع الفارق مع نيويورك سيتي إلى 7 أهداف، لكن الفريق الأمريكي قلل الفارق إلى هدفين، وسرعان ماعاد الفارس الأبيض ووسع الفارق مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم بطل مصر بنتيجة (19-15). واستمرت السيطرة الزمالكاوية في أحداث الشوط الثاني، وأحرز

سيطر فريق الزمالك على مجريات الشوط الأول منذ البداية ووسع الفارق مع نيويورك سيتي إلى 7 أهداف، لكن الفريق الأمريكي قلل الفارق إلى هدفين، وسرعان ماعاد الفارس الأبيض ووسع الفارق مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم بطل مصر بنتيجة (19-15).



واستمرت السيطرة الزمالكاوية في أحداث الشوط الثاني، وأحرز 4 أهداف متتالية مع بداية منتصف الشوط، بينما أحرز نيويورك سيتي هدفًا واحدًا، ليتسع الفارق إلى 7 أهداف مع أول 6 دقائق.



بمرور الوقت وسع الفارس الأبيض الفارق إلى 9 أهداف لتصبح النتيجة 27-18، وواصل لاعبو الزمالك تألقهم ووسعوا الفارق مع فريق نيويورك إلى 14 هدفا، لينتهي اللقاء بنتيجة (38 - 24) لصالح الفريق المصري.