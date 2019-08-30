رياضة

الزمالك يكتسح نيويورك سيتي في مونديال الأندية لليد

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م
الزمالك لكرة اليد
الزمالك لكرة اليد
اكتسح فريق الزمالك لكرة اليد نظيره نيويورك سيتي الأمريكي، بنتيجة (38 - 24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتعد مواجهة نيويورك هي الأخيرة له مع الزمالك، بينما يتبقى لبطل إفريقيا مباراة أخيرة مع الدحيل القطري تقام السبت في الساعة 11.15 صباحًا.
سيطر فريق الزمالك على مجريات الشوط الأول منذ البداية ووسع الفارق مع نيويورك سيتي إلى 7 أهداف، لكن الفريق الأمريكي قلل الفارق إلى هدفين، وسرعان ماعاد الفارس الأبيض ووسع الفارق مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم بطل مصر بنتيجة (19-15). واستمرت السيطرة الزمالكاوية في أحداث الشوط الثاني، وأحرز
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ريال-مدريد

أرباح خيالية لريال مدريد بميزانية الموسم الماضي

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن زيادة في عائداته النقدية بالموسم الماضي 2018- 2019، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس الإدارة، أمس الخميس، ووصلت أرباح الريال بميزانية الموسم الماضي إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، وذلك دون احتساب قيمة صفقات بيع اللاعبين وبعد خصم الاستحقاقات الضريبية التي قدرت بـ38 مليونا و400 ألف يورو. وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "في الربع الرابع من ذلك الموسم تم التصديق على العقد والميزانية المخصصة لتجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2019- 2020".
محمد-النني‎

صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
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الزمالك و thw kiel فى كرة اليد (2)

الزمالك يتحدى نيورك سيتي في مونديال اليد

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، نظيره نيورك سيتي الأمريكي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 3:30، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجد مع الزمالك، الذي يشارك في البطولة ممثلا عن إفريقيا، أندية "برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية".
فريق thw kiel كرة اليد

الزمالك يسقط أمام كييل الألماني في مونديال اليد

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
يد الزمالك‎ (4) copy

مونديال اليد.. الزمالك يتأخر أمام كييل بالشوط الأول

تأخر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتجية (18-12) في الشوط الأول، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
تركي آل شيخ

في ميلاده الـ38.. ما عاصره «تركي» لم يرَه شاب بعمره

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، عن عيد ميلاده الـ38، الذي يحل اليوم الأحد، إذ إنه من مواليد 4 أغسطس 1981، ونشر «أبو ناصر» الرئيس الحالي لنادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، قائلا: «37 سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن».
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