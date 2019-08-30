جريمة

سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بورد معلومات لضباط مكتب الإدارة فرع البحيرة مفادها قيام "مصطفى. ب. ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شبراخيت والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وبتقنين
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زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

بالأسماء.. تسمم 16 مواطنا في حفل زفاف بالشرقية

في واقعة جديد تُضاف لسجل حافل من «المعازيم» ضحايا حفلات الزفاف والأطعمة التي يتم إعدادها قبل بدايتها بأكثر من عشر ساعات، أصيب ستة عشر مواطنًا، جميعهم من أهالي عزبة «أبو عجوة»، التابعة لقرية «الملاك» بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى «أبو حماد» المركزي، وهناك تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التصريح بخروج ثلاثة عشر حالة منهم فور دخولهم، قبل احتجاز باقي المصابين لتعليق محاليل طبية.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 205 والشرطى عن 462 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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القبض-على-متهم

ضبط 7 أشخاص سرقوا 650 ألف جنيه من تاجر ببني سويف

تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط 7 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا من 11 شخصا، بعد قيامهم بسرقة تاجر مقيم بمركز سمسطا تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منه على مبلغ 650 ألف جنيه. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، بورود بلاغ من تاجر يدعى "كمال. ع" 62 عاما، باعتراض سيارة "ميكروباص" لسيارته، ونزول عدد كبير من الأشخاص، ثم اقتادوه تحت زعم عملهم بأحد الأجهزة الأمنية تحت تهديد السلاح لمنطقة صحراوية في ما بين قرية مازورة ومركز سمسطا بدائرة المركز، واستولوا منه على مبلغ مالي (650 ألف جنيه).
حشيش

إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، إحالة كل من "م. ف. ع" مقاول، و"م. أ. م" عامل تشطيبات إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "جوهر الحشيش". وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 2406 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 526 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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