سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

حشيش - أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بورد معلومات لضباط مكتب الإدارة فرع البحيرة مفادها قيام "مصطفى. ب. ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شبراخيت والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وبتقنين