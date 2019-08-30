سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة
تحرير:محمود عبد الصبور
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
حشيش - أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بورد معلومات لضباط مكتب الإدارة فرع البحيرة مفادها قيام "مصطفى. ب. ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شبراخيت والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبتقنين
تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بورد معلومات لضباط مكتب الإدارة فرع البحيرة مفادها قيام "مصطفى. ب. ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شبراخيت والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات، وعقب استئذان النيابة العامة، تم عقد عدة أكمنة بمحيط تردده، وتم ضبط المتهم بدائرة المركز وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
اعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، مشيرا إلى أن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها في قرى ومدن المحافظة، وحرر محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.