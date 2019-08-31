وفري فلوسك واشتري ما يحتاجه مطبخك بهذه النصائح

ألقي نظرة على خزانات مطبخك لترى ما لديك، ثم قومي بعمل قائمة بكل ما تجدينه، إما على ورقة أو باستخدام ملاحظات الهاتف، وبعدها ابحثي عن الإعلانات الخاصة بمتجر البقالة المحلي
من حين إلى آخر تنظرين إلى مطبخك وتركزين على ثلاجتك، فتجدين الكثير من النواقص التي يجب إحضارها لمنزلك، وعملية التسوق لشراء مستلزمات المنزل ليست سهلة، فقد تكون أكبر من ميزانيتك الشهرية، وبالتالي أنت في حاجة إلى شراء ما ترغبين به ولا تشعرين بالتقصير بسبب المال القليل.
ولأن الأطعمة الصحية غالية قليلا، فالمفتاح لكل هذا من خلال الاحتفاظ بمخزون المطبخ والتخطيط لوجباتك بناءً على ما هو في الموسم وما هو معروض للبيع، كما يمكنك تخزين الأطعمة السائبة والمعلبة والمجمدة عندما تكون متوفرة بسعر معقول.
هناك بعض الخطوات التي يمكن تنفيذها لشراء كل ما تحتاجينه، وفي نفس الوقت توفرين المال، وتحصلين على أطعمة صحية. تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
يمكنك عمل قائمة جرد خاصة بالمطبخ قبل التسوق
ألقي نظرة على خزانات مطبخك لترى ما لديك، ثم قومي بعمل قائمة بكل ما تجدينه، إما على ورقة
هناك بعض الخطوات التي يمكن تنفيذها لشراء كل ما تحتاجينه، وفي نفس الوقت توفرين المال، وتحصلين على أطعمة صحية. تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
يمكنك عمل قائمة جرد خاصة بالمطبخ قبل التسوق
ألقي نظرة على خزانات مطبخك لترى ما لديك، ثم قومي بعمل قائمة بكل ما تجدينه، إما على ورقة أو باستخدام ملاحظات الهاتف، وبعدها ابحثي عن الإعلانات الخاصة بمتجر البقالة المحلي أو انظري إلى موقعه على الويب لمعرفة ما هو معروض للبيع، وبعد إيجاد أقرب متجر، يمكنك المزج بين الوجبات لتحقيق أقصى استفادة من العناصر وبأقل تكلفة.
عندما تخططين لوجباتك اختاري عدة وصفات تستخدم نفس المكونات القابلة لانتهاء صلاحيتها أو على وشك أن تتلف، فعلى سبيل المثال يمكنك اختيار صدور الدجاج التي تم تخزينها لفترة طويلة أو التي اشتريتها نظرا لوجود تخفيض عليها لكن صلاحيتها على وشك الانتهاء ويمكنك تحضير صدور الدجاج المشوية، ولفائف الدجاج في يوم آخر بنفس الأسبوع.
لا تنسى التخطيط لبقايا الطعام
بالطبع، هناك الكثير من بقايا الطعام التي يمكنك الحصول عليها يوميا، حتى وإن كنتِ تحسبين الكمية، وبالتالي يمكنك تخزينها لاستخدامها في وقت آخر من خلال تجميد الأطعمة في حاويات آمنة للميكروويف، أو بلفها في ورق الفويل لوضعها في الفرن وقت الحاجة.
قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن التخطيط لوجباتك يمكن أن يوفر لك المال ويجعل رحلة التسوق أسهل. إليك الكثير من النصائح لتبدئي بها:
1- شراء إبريق تصفية المياه بدلاً من زجاجات المياه الفردية غالية الثمن.
2- شراء سلع بالجملة عندما تكون معروضة للبيع، كالسلع المعلبة والخضراوات المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.
3- شراء دجاجة كاملة وتقطيعها بنفسك، ثم تخزينها بالشكل الذي تريدينه.
4- عندما تكون اللحوم معروضة للبيع، يمكنك شراء كميات أكبر وتجميد القطع الفردية في الثلاجة.
5- استخدمي أكياس الفريزر لوضع المنتجات المختلفة بها لكي لا يتأثر طعمها أو جودتها.
6- استخدمي الفاصوليا الجافة مصدرا للبروتين لأنها أرخص بكثير من اللحوم.
7- غالبًا ما يكون المنتج الطازج جيدًا، خاصة عندما يكون في الموسم، ولكن اختاري بعناية ولا تشتري أكثر مما ستستهلكين في غضون أيام قليلة، وذلك من أجل ألا يتلف.
8- ابحثي عن طرق مختلفة لإعداد الأطعمة حتى لا تصبح وجبات الطعام مملة وروتينية، حيث يمكنك تحضير البطاطس على سبيل المثال بأكثر من طريقة سواء صينية أو مشوية أو حتى مقلية ومهروسة.
9- ونظرا لأن السلطة طبق رئيسي على سفرتك فيمكنك تغيير الخضراوات، بالإضافة إلى الصلصة المضافة لها.
10- حاولي تجنب الأطعمة سهلة التحضير كالمجمدة لأنها غالية الثمن وغالبا ما تكون غير صحية.
11- في الوقت الذي تسمعين فيه عن تخفيض على جميع المنتجات التي تحتاجين إليها، اذهبي على الفور وتسوقي لكي توفري المال اللازم.
12- قسمي الوجبات الخفيفة إلى أجزاء فردية واحتفظي بها في أكياس للتحكم في السعرات الحرارية.
13- في مرة واحدة في الشهر، يمكنك تحضير قائمة بالأطعمة التي يمكنك طهيها خلال هذا الشهر، كما يمكن تحضيرها بشكل أسبوعي في نهاية الأسبوع لتصبح سهلة التسخين والتحضير فيما بعد خاصة إذا كنت امرأة عاملة.