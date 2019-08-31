وفري فلوسك واشتري ما يحتاجه مطبخك بهذه النصائح

ألقي نظرة على خزانات مطبخك لترى ما لديك، ثم قومي بعمل قائمة بكل ما تجدينه، إما على ورقة أو باستخدام ملاحظات الهاتف، وبعدها ابحثي عن الإعلانات الخاصة بمتجر البقالة المحلي

تحرير:فيروز ياسر ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

توفير المال عند التسوق

من حين إلى آخر تنظرين إلى مطبخك وتركزين على ثلاجتك، فتجدين الكثير من النواقص التي يجب إحضارها لمنزلك، وعملية التسوق لشراء مستلزمات المنزل ليست سهلة، فقد تكون أكبر من ميزانيتك الشهرية، وبالتالي أنت في حاجة إلى شراء ما ترغبين به ولا تشعرين بالتقصير بسبب المال القليل. ولأن الأطعمة الصحية غالية قليلا، فالمفتاح لكل هذا من خلال الاحتفاظ بمخزون المطبخ والتخطيط لوجباتك بناءً على ما هو في الموسم وما هو معروض للبيع، كما يمكنك تخزين الأطعمة السائبة والمعلبة والمجمدة عندما تكون متوفرة بسعر معقول.

هناك بعض الخطوات التي يمكن تنفيذها لشراء كل ما تحتاجينه، وفي نفس الوقت توفرين المال، وتحصلين على أطعمة صحية. تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit. يمكنك عمل قائمة جرد خاصة بالمطبخ قبل التسوق ألقي نظرة على خزانات مطبخك لترى ما لديك، ثم قومي بعمل قائمة بكل ما تجدينه، إما على ورقة