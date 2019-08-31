للحفاظ على صحة الكلى.. اتبع 5 نصائح رائعة

الحرمان من النوم يؤثر في ملايين الأشخاص كل عام بشكل كبير، فإذا لم تحصل على عدد ساعات النوم اللازمة، يؤدي ذلك إلى تدهور في وظائف الكليتين وأمراض أخرى
يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة وأعضاء حيوية، كل عضو مسؤول عن وظائف مهمة، وإذا حدث أي خلل، يصاب الجسم بالعديد من الأمراض، وتعد الكليتان من الأعضاء الحيوية الرائعة، حيث تتميز الكلية بقدرة كبيرة على الحفاظ على حياة البالغين، وتتحكم الكليتان بشكل كبير في إنتاج الهرمونات، وتحويل المعادن والفيتامينات في الجسم إلى عناصر مهمة، وتطهير الدم. ولكن انخفاض وظائف الكلى تدريجيا لا يُلاحَظ إلا بعد فوات الأوان؛ لذلك فإن اتباع عادات صحية أمر طبيعي للحفاظ على الكلى، نقلا عن "daily health post".
جميعًا نأمل في حياة صحية خالية من الأمراض، إذ يجب الاقتراب من كل ما هو صحي بدايةً من اتباع نظام غذائي صحي إلى تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات، ومن أجل الحفاظ على الكليتين في معدلات مثالية في ما يتعلق بالوظائف، عليك اتباع ما يلي:
1- توقف عن استهلاك الصودا
تناول كميات كبيرة من السكر يعد مدمرا للصحة
جميعًا نأمل في حياة صحية خالية من الأمراض، إذ يجب الاقتراب من كل ما هو صحي بدايةً من اتباع نظام غذائي صحي إلى تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات، ومن أجل الحفاظ على الكليتين في معدلات مثالية في ما يتعلق بالوظائف، عليك اتباع ما يلي:
1- توقف عن استهلاك الصودا
تناول كميات كبيرة من السكر يعد مدمرا للصحة بشكل عام، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، إضافة إلى أمراض متعلقة بالكليتين، وفقا لـThe Kidney Fund، فإن تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الغنية بالسكريات يؤدي إلى أمراض بالغة متعلقة بالكلى، إضافة إلى أن الكافيين الذي يوجد في مثل هذه المشروبات، يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، وينتج عنه تلف في الكلى.
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2- شرب كميات كافية من الماء
قلة الترطيب تعد أيضا إحدى العادات المُضرة بالكليتين؛ مثل التأثير السيئ لاستهلاك كميات كبيرة من السكر، فلا تستطيع الكليتان القيام بوظائفهما على أكمل وجه، إذ لا يحتوي الجسم على معدلات عالية من المياه، فبدون ترطيب مناسب، يمكن أن تتراكم المواد السامة في مجرى الدم، ما يؤدي إلى مزيد من الأمراض، لذا ينصح بشرب ما يقرب من 12 كوبا من الماء يوميا، وإذا وجدت البول يميل لونه إلى الأصفر الداكن، أو البرتقالي، فعليك زيادة استهلاكك من المياه.
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3- التوقف عن التدخين
يعد التدخين من العادات غير الصحية، فيؤدي إلى العديد من الأمراض المتعلقة بالرئة والجهاز التنفسي، وليس ذلك فقط، فقد تصل إلى سرطان الرئة، كما أنه يسبب تلفا كبيرا في وظائف الكلى، فتصبح غير قادرة على القيام بالمهام على أكمل وجه، وإضافة إلى ذلك، يؤدي التدخين إلى تصلب الشرايين والأوعية الدموية، وتدهور الرئة، وزيادة السموم في الدم، ما يؤدي إلى أمراض قاتلة والاكتئاب، وقدرة منخفضة على أداء العديد من الأنشطة البدنية.
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4- تناول الفيتامينات واتبع "دايت" صحيا
تعد المعادن والفيتامينات من العناصر المهمة للحفاظ على الصحة بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، فيتامين B6 يعد مهما بشكل كبير للتعزيز من وظائف الكليتين، وأي نقص في هذا الفيتامين يؤدي إلى تكون حصوات في الكلى، إضافة إلى الإصابة بالاكتئاب وقلة عدد كرات الدم الحمراء، وللحصول على معدلات عالية منه، يجب تناول الأسماك والكبدة والخضراوات الورقية والفواكه والبطاطا.
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5- الحصول على قدر كافٍ من النوم
الحرمان من النوم يؤثر فى ملايين الأشخاص كل عام بشكل كبير، فإذا لم تحصل على عدد ساعات النوم اللازمة، يؤدي ذلك إلى تدهور في وظائف الكليتين وأمراض أخرى، كما أن أنسجة الكلى تتجدد في أثناء النوم، والحرمان من النوم يعادل عددا أقل من خلايا الكلى الجديدة، فعليك التوقف عن مشاهدة التليفزيون قبل النوم، بجانب التقليل من تناول الكافيين.
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