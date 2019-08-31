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للحفاظ على صحة الكلى.. اتبع 5 نصائح رائعة

الحرمان من النوم يؤثر في ملايين الأشخاص كل عام بشكل كبير، فإذا لم تحصل على عدد ساعات النوم اللازمة، يؤدي ذلك إلى تدهور في وظائف الكليتين وأمراض أخرى
تحرير:إسراء سليمان ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الحفاظ على الكليتين
الحفاظ على الكليتين
يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة وأعضاء حيوية، كل عضو مسؤول عن وظائف مهمة، وإذا حدث أي خلل، يصاب الجسم بالعديد من الأمراض، وتعد الكليتان من الأعضاء الحيوية الرائعة، حيث تتميز الكلية بقدرة كبيرة على الحفاظ على حياة البالغين، وتتحكم الكليتان بشكل كبير في إنتاج الهرمونات، وتحويل المعادن والفيتامينات في الجسم إلى عناصر مهمة، وتطهير الدم. ولكن انخفاض وظائف الكلى تدريجيا لا يُلاحَظ إلا بعد فوات الأوان؛ لذلك فإن اتباع عادات صحية أمر طبيعي للحفاظ على الكلى، نقلا عن "daily health post".
جميعًا نأمل في حياة صحية خالية من الأمراض، إذ يجب الاقتراب من كل ما هو صحي بدايةً من اتباع نظام غذائي صحي إلى تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات، ومن أجل الحفاظ على الكليتين في معدلات مثالية في ما يتعلق بالوظائف، عليك اتباع ما يلي: 1- توقف عن استهلاك الصودا تناول كميات كبيرة من السكر يعد مدمرا للصحة
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علاج-مرض-السكر

مرضى سكر النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد

ذكرت دراسة أجرتها جامعة كوين ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن العديد من مرضى تليف الكبد وسرطان الكبد يتم تشخيصهم في مراحل متأخرة من المرض. أشارت دراسة أجريت على 18 مليون شخص إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني معرضون بشكل خاص لخطر هذا المرض الصامت ويجب مراقبته عن كثب لمنع تطوره الذي يهدد بالحياة. يصيب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ما يصل إلى أكثر من ربع سكان العالم وهو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الكبد حول العالم، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.
تلوث-الهواء

دراسة: لا يسلم أي عضو في جسم الإنسان من تلوث الهواء

يعد تلوث الهواء من المشكلات العالمية التي تسبب ملايين الوفيات سنويا، وبينما تحاول العديد من الدول ضمان الهواء النظيف، فإن بعض الملوثات هي جسيمات صغيرة للغاية لا يمكن رؤيتها، ويشار إلى هذه المخاطر المجهرية باسم تلوث الجسيمات، بحسب ما ذكر موقع health. وجدت دراسة نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن المجتمعات في المدن الكبرى لديها مخاطر أكبر للتعرض للتلوث بالجسيمات. وفقًا لمراجعة عالمية جديدة، فإن أمراض القلب والرئة والسكري والخرف، بالإضافة إلى مشكلات الكبد وسرطان المثانة، قد تكون كلها ناجمة عن تلوث الهواء.
امراض-القلب-عند-النساء

دراسة: القلب المكسور قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان

توصلت دراسة نُشرت في مجلة القلب الأمريكية، حسب صحيفة medical xpress، إلى أن واحدا من بين كل ستة أشخاص يعانون من متلازمة "القلب المنكسر" أصيبوا بالسرطان وكانوا أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد الإصابة. تحدث متلازمة القلب المكسور، التي تسمى أيضًا متلازمة تاكوتسوبو، عندما تتوسع غرفة الضخ الرئيسية في القلب بشكل مؤقت ولا تضخ جيدًا، وعلى الرغم من أن المتلازمة قد تشعر بأنها نوبة قلبية، مع ألم في الصدر وضيق في التنفس، فإن عضلة القلب تبقى سليمة ولا يوجد انسداد في الشرايين التاجية التي تغذي القلب.
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