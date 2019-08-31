للحفاظ على صحة الكلى.. اتبع 5 نصائح رائعة

الحرمان من النوم يؤثر في ملايين الأشخاص كل عام بشكل كبير، فإذا لم تحصل على عدد ساعات النوم اللازمة، يؤدي ذلك إلى تدهور في وظائف الكليتين وأمراض أخرى

تحرير:إسراء سليمان ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

الحفاظ على الكليتين

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة وأعضاء حيوية، كل عضو مسؤول عن وظائف مهمة، وإذا حدث أي خلل، يصاب الجسم بالعديد من الأمراض، وتعد الكليتان من الأعضاء الحيوية الرائعة، حيث تتميز الكلية بقدرة كبيرة على الحفاظ على حياة البالغين، وتتحكم الكليتان بشكل كبير في إنتاج الهرمونات، وتحويل المعادن والفيتامينات في الجسم إلى عناصر مهمة، وتطهير الدم. ولكن انخفاض وظائف الكلى تدريجيا لا يُلاحَظ إلا بعد فوات الأوان؛ لذلك فإن اتباع عادات صحية أمر طبيعي للحفاظ على الكلى، نقلا عن "daily health post".

جميعًا نأمل في حياة صحية خالية من الأمراض، إذ يجب الاقتراب من كل ما هو صحي بدايةً من اتباع نظام غذائي صحي إلى تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات، ومن أجل الحفاظ على الكليتين في معدلات مثالية في ما يتعلق بالوظائف، عليك اتباع ما يلي: 1- توقف عن استهلاك الصودا تناول كميات كبيرة من السكر يعد مدمرا للصحة