«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث
تحرير:محمد جمال
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
فالفيردىفالفيردى
علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى .
وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا
9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".
وتابع مرسلا تعازيه للويس إنريكى فى وفاة ابنته قائلا:" أوجه دعمى لإنريكي وأرسل عناقا كبيرًا فى وفاة ابنته ".
وأضاف عن مواجهة أوساسونا:" "بغض النظر عن تاريخهم في الأشهر الأخيرة على ملعبهم، لكنه كان دائمًا خصمًا مُخيفًا، ولا يمكن الإهمال ضده، وبالنسبة لنا ستكون ثلاثة نقاط مهمة للغاية".
وحول موقف ميسي،
وتابع مرسلا تعازيه للويس إنريكى فى وفاة ابنته قائلا:" أوجه دعمى لإنريكي وأرسل عناقا كبيرًا فى وفاة ابنته ".
وأضاف عن مواجهة أوساسونا:" "بغض النظر عن تاريخهم في الأشهر الأخيرة على ملعبهم، لكنه كان دائمًا خصمًا مُخيفًا، ولا يمكن الإهمال ضده، وبالنسبة لنا ستكون ثلاثة نقاط مهمة للغاية".
وحول موقف ميسي، قال: "هو يواصل عملية التعافي، ومع فترة التوقف نأمل أن يكون جاهزًا قبل مواجهة فالنسيا، خاصة أن ديمبلي في الوقت الحالي مُصاب، وسيضطر للانتظار حتى يتعافى".
وتحدث عن راكتيتش معلقا: "هو لاعب عظيم، ولم نناقش أي شيء حول رحيله، والموسم لازال طويلا وكل لاعب سيحظى بفرصة".
واختتم عن قرعة دوري الأبطال:"لدينا مجموعة صعبة، وستكون مُعقدة كالعادة، وسنسعى للصدارة".