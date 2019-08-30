«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

فالفيردىفالفيردى

علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى . وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا 9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".

وتابع مرسلا تعازيه للويس إنريكى فى وفاة ابنته قائلا:" أوجه دعمى لإنريكي وأرسل عناقا كبيرًا فى وفاة ابنته ". وأضاف عن مواجهة أوساسونا:" "بغض النظر عن تاريخهم في الأشهر الأخيرة على ملعبهم، لكنه كان دائمًا خصمًا مُخيفًا، ولا يمكن الإهمال ضده، وبالنسبة لنا ستكون ثلاثة نقاط مهمة للغاية". وحول موقف ميسي،