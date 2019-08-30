رياضة

«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
فالفيردىفالفيردى
فالفيردىفالفيردى
علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى . وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا 9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".
وتابع مرسلا تعازيه للويس إنريكى فى وفاة ابنته قائلا:" أوجه دعمى لإنريكي وأرسل عناقا كبيرًا فى وفاة ابنته ". وأضاف عن مواجهة أوساسونا:" "بغض النظر عن تاريخهم في الأشهر الأخيرة على ملعبهم، لكنه كان دائمًا خصمًا مُخيفًا، ولا يمكن الإهمال ضده، وبالنسبة لنا ستكون ثلاثة نقاط مهمة للغاية". وحول موقف ميسي،
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محمد-الننى-ارسنال (4)

الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد: تشيلسي سيعاني بسبب الغيابات أمام شيفيلد

كشف فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى عن الغيابات التى ستطول الفريق خلال مواجهة البلوز المقبل أمام شيفلد يونايتد والتى من المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب ستامفورد بريدج فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وبدأ لامبارد المؤتمر الصحفى التحضيرى للمباراة مشيدا بخط الوسط الجديد للبلوز ماسون مونت، حيث قال: "أنا واثق من قدرة ماسون على العمل هُنا، لديه شخصية قوية، ما فعله في المباراة الماضية أمام نورويتش سيتي مجرد بداية، وأنا واثق من أنه سيتحمل المسؤولية ويستمر في العمل".
منتخب مصر للكرة الطائرة

صغار الفراعنة يكتفون بالمركز الرابع بمونديال الطائرة

تعرض المنتخب الوطني للشباب، للخسارة في مواجهة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، لينجح منتخب التانجو في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب الفراعنة بنتيجة ( 3-1 )، حيث انتهى الشوط الأول لصالح الأرجنتين بنتيجة 25-19 وبنفس النتيجة انتهى الشوط الثاني، وأنهى منتخب مصر الشوط الثالث لصالحه 25-23، وحسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الرابع 25-17 ليحصد برونزية المونديال.
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نيمار (1)

تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
برشلونة‎

برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. تقدم نبيل فقير لريال بيتيس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يستعيد الفريق الكتالوني توازنه ويسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، ويتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من إدارك التعادل في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1- 1.
ميسى-سواريز

ميسي يغيب عن قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس

غاب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى عن قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس، والتى من المقرر إقامتها غدا الأحد فى تمام التاسعة مساء على ملعب الكامب نو، فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا). وأصيب ميسي خلال التدريبات قبل بداية الدورى الإسبانى إصابة منعته من المشاركة أمام أتليتك بيلباو فى بداية الليجا. وكان ميسي قد ظهر فى التدريبات الجماعية؛ مما علق آمال جماهير الفريق الكتالونى على مشاركة البرغوث الأرجنتيني في المباراة القادمة للبلوجرانا، لكن جاءت قائمة البارسا لمواجهة ريال بيتيس صادمة للجميع؛ حيث غاب ميسي عنها.
فالفيردي

فالفيردي يكشف موعد عودة ميسي ويعلق على صفقة نيمار

علق أرنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة عثمان ديمبلي جناح الفريق الكتالوني، كما أشار أيضا إلى صفقة انتقال نيمار ومدى تطور إصابة ميسي. ودخل ديمبلي في أزمة مع برشلونة بعد تغيبه عن جلسة علاجية، وذلك بعد سفره لفرنسا لقضاء الوقت مع عائلته. وقال فالفيردي عن أزمة ديمبلي: "لا يمكن أن أصرِح بأي شيء، أي تصريح سأقوله سيجعل كرة الثلج تزداد حجما، لا أريد التعليق". وأضاف إرنستو عن مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس قائلا: "يجب أن نرى ميسي أولا في التدريب الأخير، لا أريد استباق الأمور".
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