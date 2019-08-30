رياضة

الأحمر يحصد لقب رجل مباراة الزمالك ونيويورك سيتي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
توج أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك بلقب رجل مباراة نيويورك سيتي الأمريكي، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة (38 - 24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر، لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتعد مواجهة نيويورك هي الأخيرة له مع الزمالك، بينما يتبقى لبطل إفريقيا مباراة أخيرة مع الدحيل القطري تقام يوم السبت في الساعة 11.15 صباحًا.
سيطر فريق الزمالك على مجريات الشوط الأول منذ البداية ووسع الفارق مع نيويورك سيتي إلى 7 أهداف، لكن الفريق الأمريكي قلل الفارق إلى هدفين، وسرعان ماعاد الفارس الأبيض ووسع الفارق مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم بطل مصر بنتيجة ( 19-15 ). واستمرت السيطرة الزملكاوية في أحداث الشوط الثاني، وأحرز
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