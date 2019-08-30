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تامر حسني ينتهي من تصوير «دلوقتي ارتاح»

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
تامر حسني
تامر حسني
انتهى تامر حسنى من تصوير أغنيته الجديدة "دلوقتى ارتاح"، التى يقدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تأليف محمد عبد المعطى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة. وكان من المقرر لفيلم "الفلوس" أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه، ليعرض ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وأرجعت السبب إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال هذا الموسم. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
ويضم فيلم الفلوس عددا من ضيوف الشرف وهم: "أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، كميل سلامة"، وهو قصة تامر حسني، تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق. وفي سياق متصل، ينافس فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه"، للمطرب تامر حسني، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع
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الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.
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هيثم شاكر: راضٍ عن مشوارى الفني..والتمثيل خطوة مؤجلة

بعد غياب 5 سنوات، عاد الفنان هيثم شاكر من جديد إلى جمهوره من خلال ألبوم يحمل اسم "معرفة قديمة" ضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا بعد طرحه، ولاقى "شاكر" ردود فعل إيجابية عوضت غيابه طوال الخمس سنوات، وشجعته لأن يكون موجودا أكثر خلال الفترة المقبلة، لذلك عزم على تقديم ألبوم جديد. وخلال الأيام الماضية فجر هيثم شاكر مفاجأة بشأن غيابه كل هذه السنوات، وأعلن لجمهوره الذى طالما انتقده بسبب فترة غيابه الطويلة، بأنه كان مصابا بمرض خبيث، جعله يختفى كل تلك الفترة، ولكنه تعافى منه أخيرا على الرغم من وجود بعض المضاعفات، ولكنه طمأن جمهوره بأنه بخير.
نانسى-عجرم

نانسي عجرم تحسم موقفها من الاعتزال: كل شخص حر في قراره

قالت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إنها لا تفكر فى الاعتزال، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة تمارسها، ولكنه يمنحها الحياة، وردًّا على سؤال: «تفكير بعض من زملائها فى الانسحاب فنيا؟»، أجابت في حوار مع مجلة «زهرة الخليج»: «كل شخص حر فى قراره، لكن الإنسان عامة، وليس فقط الفنان يمر بمثل هذه الظروف، فالحياة صعود وهبوط والعكس، وكما فيها تعب وإخفاقات واحباطات، فيها كذلك نجاحات وتحدٍ وإصرار، وأهم شيء هو أن يقدم الإنسان ما يحب، ويكون راضيًا عمَّا وصل إليه ولديه قناعة، فالإنسان، سواء كان مشهورًا أم غير ذلك، ما يؤثر في حياته ونفسيته هي سعادته».
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تامر حسنى

تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

ينافس كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". وينافس تامر حسني بـ"ناسيني ليه" على جائزة فنان العام ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة، ومنهم المغربي أمين أمينوكس بفيديو كليب "بيني وبينك"، بالإضافة إلى مطربين من نيجيريا والكاميرون وتنزانيا وجنوب إفريقيا. أغنية "ناسيني ليه" هي إحدى أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحا بعد طرحه في الأسواق.
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تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
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