تامر حسني ينتهي من تصوير «دلوقتي ارتاح»

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

تامر حسني

انتهى تامر حسنى من تصوير أغنيته الجديدة "دلوقتى ارتاح"، التى يقدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تأليف محمد عبد المعطى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة. وكان من المقرر لفيلم "الفلوس" أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه، ليعرض ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وأرجعت السبب إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال هذا الموسم. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.

ويضم فيلم الفلوس عددا من ضيوف الشرف وهم: "أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، كميل سلامة"، وهو قصة تامر حسني، تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق. وفي سياق متصل، ينافس فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه"، للمطرب تامر حسني، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع