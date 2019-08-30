رياضة

صغار الفراعنة يكتفون بالمركز الرابع بمونديال الطائرة

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
تعرض المنتخب الوطني للشباب، للخسارة في مواجهة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، لينجح منتخب التانجو في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب الفراعنة بنتيجة ( 3-1 )، حيث انتهى الشوط الأول لصالح الأرجنتين بنتيجة 25-19 وبنفس النتيجة انتهى الشوط الثاني، وأنهى منتخب مصر الشوط الثالث لصالحه 25-23، وحسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الرابع 25-17 ليحصد برونزية المونديال.
وكرر المنتخب المصري أفضل مركز حققه في البطولة، المركز الرابع خلال نسخة عام 2001، عندما استضاف استاد القاهرة البطولة. ويشارك منتخب الناشئين للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فاز أبناء الفراعنة
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محمد-الننى-ارسنال (4)

الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد: تشيلسي سيعاني بسبب الغيابات أمام شيفيلد

كشف فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى عن الغيابات التى ستطول الفريق خلال مواجهة البلوز المقبل أمام شيفلد يونايتد والتى من المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب ستامفورد بريدج فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وبدأ لامبارد المؤتمر الصحفى التحضيرى للمباراة مشيدا بخط الوسط الجديد للبلوز ماسون مونت، حيث قال: "أنا واثق من قدرة ماسون على العمل هُنا، لديه شخصية قوية، ما فعله في المباراة الماضية أمام نورويتش سيتي مجرد بداية، وأنا واثق من أنه سيتحمل المسؤولية ويستمر في العمل".
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الأحمر يحصد لقب رجل مباراة الزمالك ونيويورك سيتي

توج أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك بلقب رجل مباراة نيويورك سيتي الأمريكي، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة (38 - 24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر، لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتعد مواجهة نيويورك هي الأخيرة له مع الزمالك، بينما يتبقى لبطل إفريقيا مباراة أخيرة مع الدحيل القطري تقام يوم السبت في الساعة 11.15 صباحًا.
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منتخب مصر للكرة الطائرة

إيطاليا تٌنهي مغامرة صغار الفراعنة بمونديال الطائرة

أنهى المنتخب الإيطالي مغامرة المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وخسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0)، وجاءت نتائج الأشواط (25-18، و25-16، و25-17)، وما زال أمام الفراعنة الصغار فرصة تاريخية لا تعوض في تحقيق ميدالية، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الثانية من ظهر الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل الحصول لأول مرة على ميدالية في البطولة، وسبق للمنتخب مواجهة الأرجنتين والفوز عليها 3-1 في دور المجموعات.
منتخب مصر للكرة الطائرة

طائرة مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

تأهل منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، بعدما فاز الفراعنة على نظيره منتخب بيلاروسيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين، وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة، وحسموا الشوط الأول بنتيجة (25-21)، قبل أن يتفوق أبناء الفراعنة بحسم الشوط الثاني بنتيجة (25-18)، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة (25-18) ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي مونديال الطائرة.
منتخب- مص- لكرة- الطائرة‎

طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
بعثة مصر في المغرب‎

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
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