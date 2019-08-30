صغار الفراعنة يكتفون بالمركز الرابع بمونديال الطائرة

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

منتخب مصر للطائرة

تعرض المنتخب الوطني للشباب، للخسارة في مواجهة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، لينجح منتخب التانجو في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب الفراعنة بنتيجة ( 3-1 )، حيث انتهى الشوط الأول لصالح الأرجنتين بنتيجة 25-19 وبنفس النتيجة انتهى الشوط الثاني، وأنهى منتخب مصر الشوط الثالث لصالحه 25-23، وحسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الرابع 25-17 ليحصد برونزية المونديال.

وكرر المنتخب المصري أفضل مركز حققه في البطولة، المركز الرابع خلال نسخة عام 2001، عندما استضاف استاد القاهرة البطولة. ويشارك منتخب الناشئين للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فاز أبناء الفراعنة

وكرر المنتخب المصري أفضل مركز حققه في البطولة، المركز الرابع خلال نسخة عام 2001، عندما استضاف استاد القاهرة البطولة.



ويشارك منتخب الناشئين للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فاز أبناء الفراعنة في نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.



ويقود المنتخب الوطني للطائرة المدير الفني حسن الحصري ويساعده نصر علي ومصطفى جبر إخصائي علاج طبيعي وناصر الخولي مدير الفريق، وتضم قائمة المنتخب في هذه البطولة كلا من اللاعبين محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبدالعظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.