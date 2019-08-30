لامبارد: تشيلسي سيعاني بسبب الغيابات أمام شيفيلد

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

فرانك لامباراد

كشف فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى عن الغيابات التى ستطول الفريق خلال مواجهة البلوز المقبل أمام شيفلد يونايتد والتى من المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب ستامفورد بريدج فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وبدأ لامبارد المؤتمر الصحفى التحضيرى للمباراة مشيدا بخط الوسط الجديد للبلوز ماسون مونت، حيث قال: "أنا واثق من قدرة ماسون على العمل هُنا، لديه شخصية قوية، ما فعله في المباراة الماضية أمام نورويتش سيتي مجرد بداية، وأنا واثق من أنه سيتحمل المسؤولية ويستمر في العمل".

وأضاف: "غدًا لدينا مباراة هامة أمام شيفيلد، ولا يمكن الاستهانة بهم ولا بما يقوم به مدربهم، إنني أتطلع لهذه المباراة، وأعلم أنها لن تكون سهلة". وقال لامبارد عن غيابات الفريق :"كانتى لايزال لديه مشكلة في الكاحل وسيغيب عن المباراة القادمة، وبيدرو سيغيب أيضا" . وواصل: "لقد لعبنا بشكل جيد خلال مبارياتنا،