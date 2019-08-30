رياضة

الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
محمد الننى
محمد الننى
نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .
  ?? pic.twitter.com/xbJdPL5XDe — Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 30, 2019 تأتي رغبة بيشكتاش في التعاقد مع النني لتعويض رحيل لاعب وسط الفريق جاري ميديل، قائد منتخب تشيلي، إلى صفوف بولونيا الإيطالي بشكل رسمي أمس الخميس. وعلى الجانب الآخر ردت جماهير الجانرز على محمد الننى بشكل غير متوقع
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فرانك-لامبارد (2)

لامبارد: تشيلسي سيعاني بسبب الغيابات أمام شيفيلد

كشف فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى عن الغيابات التى ستطول الفريق خلال مواجهة البلوز المقبل أمام شيفلد يونايتد والتى من المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب ستامفورد بريدج فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وبدأ لامبارد المؤتمر الصحفى التحضيرى للمباراة مشيدا بخط الوسط الجديد للبلوز ماسون مونت، حيث قال: "أنا واثق من قدرة ماسون على العمل هُنا، لديه شخصية قوية، ما فعله في المباراة الماضية أمام نورويتش سيتي مجرد بداية، وأنا واثق من أنه سيتحمل المسؤولية ويستمر في العمل".
منتخب مصر للكرة الطائرة

صغار الفراعنة يكتفون بالمركز الرابع بمونديال الطائرة

تعرض المنتخب الوطني للشباب، للخسارة في مواجهة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، لينجح منتخب التانجو في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب الفراعنة بنتيجة ( 3-1 )، حيث انتهى الشوط الأول لصالح الأرجنتين بنتيجة 25-19 وبنفس النتيجة انتهى الشوط الثاني، وأنهى منتخب مصر الشوط الثالث لصالحه 25-23، وحسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الرابع 25-17 ليحصد برونزية المونديال.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الأحمر يحصد لقب رجل مباراة الزمالك ونيويورك سيتي

توج أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك بلقب رجل مباراة نيويورك سيتي الأمريكي، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة (38 - 24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر، لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتعد مواجهة نيويورك هي الأخيرة له مع الزمالك، بينما يتبقى لبطل إفريقيا مباراة أخيرة مع الدحيل القطري تقام يوم السبت في الساعة 11.15 صباحًا.
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محمد-النني‎

صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.
محمد-الننى-ارسنال (6)

إيمري يصدم النني: لن يكون له دور مع أرسنال

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الثُنائي محمد النني، لاعب وسط الفريق، والمُدافع الألماني شكوردان موستافي لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم وهو ما يعني أنهما قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال إيمري، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «في العام الماضي موستافي ومحمد، كانا غير سعداء عندما جلسوا على مقاعد البدلاء، وأعتقد من الأفضل بالنسبة لهما، أنّ يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دورًا أكبر".?
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
ديفيد لويز

لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.
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