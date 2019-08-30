الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

محمد الننى

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .

?? pic.twitter.com/xbJdPL5XDe — Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 30, 2019 تأتي رغبة بيشكتاش في التعاقد مع النني لتعويض رحيل لاعب وسط الفريق جاري ميديل، قائد منتخب تشيلي، إلى صفوف بولونيا الإيطالي بشكل رسمي أمس الخميس. وعلى الجانب الآخر ردت جماهير الجانرز على محمد الننى بشكل غير متوقع