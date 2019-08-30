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بعد قليل.. الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر محرم

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بيانا بعد قليل يعلن فيه نتيجة الرؤية الشرعية.. وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية
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شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

الإفتاء: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم، مؤكدة أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
وزير الاوقاف ومحافظ القليوبية خلال توزيع لحوم الاضاحى على الفقراء (1)

جمعة: نجحنا في استرداد الخطاب الديني المختطف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة نجحت في تنفيذ خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف ووقفت مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد، حيث كانت هذه الجماعات تستغل حاجة الفقراء الأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة منذ 3 أعوام كان لها دور ليصل لمستحقيه. وأضاف أن الوزارة طبقت أعلى درجات الشفافية في الإعلان عن الصكوك التي تم جمعها ووضعها في حساب مجمع بالبنك المركزي ونشر كل الإجراءات والخطوات على موقع الوزارة أولا بأول.
حادث عمرو زكى (1)

صحة مطروح تكشف الحالة الصحية لعمرو زكي

أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، خروج اللاعب عمرو زكي نجم المنتخب المصرى والزمالك السابق، من مستشفى العلمين المركزي، بعد دخوله المستشفى صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي. وأضاف طه في البيان الصادر عن مديرية الصحة بمطروح، أنه تم السماح للاعب عمرو زكي بالخروج حسب طلبه، وذلك لنقله لاستكمال العلاج بأحد مستشفيات القاهرة. وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للاعب، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس يبلغ طوله نحو 10 سم، علاوة على كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
طقس-حار-تين-شوكى

مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

الإفتاء: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم، مؤكدة أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 31 أغسطس إجازة بأجر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، موضحة أن عيد رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وأصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
جثة (3)

تحركات حكومية عاجلة لكشف غموض مقتل مصري بالسعودية

تعليمات عاجلة أصدرها الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية، موجها بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفي لبلدته في مصر، وفقا لرغبة أسرته، كما شدد الوزير على سرعة التواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير فوري، معربا في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
مجلس-النواب

خارجية النواب: مصر تتبني استراتيجية لمكافحة الإرهاب

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أهمية تعزيز الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب فى ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إنه التقي المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب السفير ناثان سيلز، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية طارق الخولى، وتم بحث سبل التعاون المصري الأمريكي في مواجهة الإرهاب وسبل تعزيز هذا التعاون لمواجهة التطورات التي تشهدها ظاهرة الإرهاب وتنسيق الجهود وتبادل الرؤى في هذا الشأن.
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