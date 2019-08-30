بعد قليل.. الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر محرم

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بيانا بعد قليل يعلن فيه نتيجة الرؤية الشرعية.. وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية