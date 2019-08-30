حقيقة منع صابر الرباعي من الغناء في مصر

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

صابر الرباعي

ترددت أنباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود خلافات عدة بين المطرب صابر الرباعي، ونقابة الموسيقيين في مصر برئاسة هاني شاكر، ما طرح تساؤلا حول "منع" الفنان التونسي من الغناء في مصر، إذ تشير هذه الأنباء إلى أنّ الخلافات وصلت إلى حد إلغاء حفل الرباعي، المقرر إقامته في الساحل الشمالي مساء اليوم الجمعة. ونفى الرباعي من جهته، وجود أي خلاف بينه وبين نقابة الموسيقيين في مصر، موضحًا أنّ ما يقال ليس أكثر من محض افتراء، ليؤكد بذلك أن علاقته مع النقابة على خير ما يرام، وأنه لا توجد أزمة.

وبالمثل، أكد المنتج علي المولى، مدير أعمال الفنان التونسي في بيان إعلامي، أنّ كل ما قيل عن وجود خلافات بين الرباعي والمهن الموسيقية، محض شائعات، مرجعا الأمر إلى النجاحات التي حققها الرباعي خلال جولته الفنية الأخيرة، ورغبة البعض في "محاربته". ومن المقرر أن يقام حفل صابر الرباعي مساء اليوم في