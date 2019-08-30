جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

بيراميدز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، عمر جابر. خط الوسط: إيريك تراوري، نبيل دونجا، محمد حمدي، عبده لومالا، إسلام عيسى. خط الهجوم: جون أنطوي. وجاءت دكة بدلاء فريق بيراميدز، كالتالي: المهدي سليمان، طارق طه، محمد عطوة، أحمد علي، إبراهيم