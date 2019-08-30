رياضة

جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، عمر جابر. خط الوسط: إيريك تراوري، نبيل دونجا، محمد حمدي، عبده لومالا، إسلام عيسى. خط الهجوم: جون أنطوي. وجاءت دكة بدلاء فريق بيراميدز، كالتالي: المهدي سليمان، طارق طه، محمد عطوة، أحمد علي، إبراهيم
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الخطيب- ولاسارتي‎

إكرامي يكشف جنسية مدرب الأهلي الجديد

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، والمشرف على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين بالنادي أن إدارة القلعة الحمراء، اقتربت من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من فريق بيراميدز،في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. وكشف اكرامي في تصريحات إذاعية عبر راديو إذاعة الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، أن الأهلي يفاضل بين مدرب سويسري وآخر صربي، وحتى الآن لم يتم حسم هوية المدرب الذي سيقود المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.
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العشري يعلن تشكيل حرس الحدود لموقعة بيراميدز بالكأس

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة يواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي.
محمد-الننى-ارسنال (4)

الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .
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حرس-الحدود (2)

العشري يعلن تشكيل حرس الحدود لموقعة بيراميدز بالكأس

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة يواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس مصر (صورة)

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت. وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي البطولة.
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تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
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