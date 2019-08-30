الإفتاء: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم، مؤكدة أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية