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الإفتاء: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم، مؤكدة أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية
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شوقى-علام

بعد قليل.. الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر محرم

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بيانا بعد قليل يعلن فيه نتيجة الرؤية الشرعية.. وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
وزير الاوقاف ومحافظ القليوبية خلال توزيع لحوم الاضاحى على الفقراء (1)

جمعة: نجحنا في استرداد الخطاب الديني المختطف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة نجحت في تنفيذ خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف ووقفت مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد، حيث كانت هذه الجماعات تستغل حاجة الفقراء الأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة منذ 3 أعوام كان لها دور ليصل لمستحقيه. وأضاف أن الوزارة طبقت أعلى درجات الشفافية في الإعلان عن الصكوك التي تم جمعها ووضعها في حساب مجمع بالبنك المركزي ونشر كل الإجراءات والخطوات على موقع الوزارة أولا بأول.
حادث عمرو زكى (1)

صحة مطروح تكشف الحالة الصحية لعمرو زكي

أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، خروج اللاعب عمرو زكي نجم المنتخب المصرى والزمالك السابق، من مستشفى العلمين المركزي، بعد دخوله المستشفى صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي. وأضاف طه في البيان الصادر عن مديرية الصحة بمطروح، أنه تم السماح للاعب عمرو زكي بالخروج حسب طلبه، وذلك لنقله لاستكمال العلاج بأحد مستشفيات القاهرة. وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للاعب، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس يبلغ طوله نحو 10 سم، علاوة على كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
طقس-حار-تين-شوكى

مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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شوقى-علام

بعد قليل.. الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر محرم

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بيانا بعد قليل يعلن فيه نتيجة الرؤية الشرعية.. وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
محافظ-بورسعيد-وألاف-المواطنين-يؤدون-صلاة-العيد (3)

«الإفتاء» تعلن مواقيت صلاة عيد الأضحى

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية في جميع المحافظات. وقالت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم السبت، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 5.44 صباحا، الإسكندرية 5.48 صباحا، شرم الشيخ 5.36 صباحا، الشرقية 5.43 صباحا، الإسماعيلية 5.40 صباحا، شمال سيناء الساعة 5.33 صباحا، في جنوب سيناء 5.38 صباحا، رأس سدر 5.40 صباحا، مدينة دهب 5.34 صباحا، وفي العلمين 5.53 صباحا، الغردقة 5.39 صباحا، السويس 5.40 صباحا، الضبعة 5.54 صباحا، السلوم6.07 صباحا
مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.
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