العشري يعلن تشكيل حرس الحدود لموقعة بيراميدز بالكأس

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

حرس الحدود

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة يواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: حراسة المرمى : أحمد السعدني خط الدفاع: محمد عبد الفتاح "تاحا"، محمد الشبيني، خالد سامي، حسن مجدي. خط الوسط: محمد أسامة، جاتوش بانوم، عمرو الحلواني، مصطفى جمال. خط الهجوم: أنطوني لوكاسا، نانا أنتو. ويأمل حرس الحدود في مواصلة مغامرته في مسابقة الكأس، في المقابل