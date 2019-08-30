إيدين هازارد يعود للتدريبات بعد الإصابة

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

إيدين هازارد

كشفت الصحافة الإسبانية عن مشاركة الدولى البلجيكي إيدين هازارد مهاجم فريق ريال مدريد فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، ووفقا لتقرير لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن هازارد شارك لأول مرة فى التدريبات الجماعية فى الملعب، وذلك منذ إصابته الأخيرة قبل انطلاق الدورى. وكان البلجيكي يتدرب منفردا فى صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وتضرب لعنة الإصابات المرينجي حيث يغيب كل من خاميس ويوفيتش وهازارد ومارون دياز وإيسكو للإصابة.

وأعلن نادي ريال مدريد في وقت سابق عن إصابة هازارد، أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم أكدت إصابته في الفخذ اليسرى . وعلى