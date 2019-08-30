رياضة

إيدين هازارد يعود للتدريبات بعد الإصابة

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
كشفت الصحافة الإسبانية عن مشاركة الدولى البلجيكي إيدين هازارد مهاجم فريق ريال مدريد فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، ووفقا لتقرير لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن هازارد شارك لأول مرة فى التدريبات الجماعية فى الملعب، وذلك منذ إصابته الأخيرة قبل انطلاق الدورى. وكان البلجيكي يتدرب منفردا فى صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وتضرب لعنة الإصابات المرينجي حيث يغيب كل من خاميس ويوفيتش وهازارد ومارون دياز وإيسكو للإصابة.
وأعلن نادي ريال مدريد في وقت سابق عن إصابة هازارد، أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم أكدت إصابته في الفخذ اليسرى . وعلى
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بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
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ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.
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الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
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هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
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ريال مدريد يقص شريط الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني اليوم السبت، وذلك عندما يرحل إلى ملعب بالايدوس لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وأبرم مدرب الريال زين الدين زيدان العديد من الصفقات هذا الموسم بهدف إنهاء هيمنة الغريم برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومع ذلك يغيب عنه الكثير من اللاعبين في مواجهة اليوم بسبب الإصابة من فيرلاند ميندي وبراهيم داياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وبدوره تعاقد سيلتا فيجو مع 11 لاعبًا هذا الصيف، بعدما تفادى الفريق الهبوط الموسم الماضي بـ5 نقاط فقط.
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