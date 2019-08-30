رياضة

ضربة موجعة.. يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالصليبي

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
يوفنتوس
يوفنتوس
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعرض جورجيو كيلليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لركبة قدمه اليمنى، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، جاء هذا في بيان نشره النادي منذ قليل، عبر صفتحه الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مؤكدًا فيه أن اللاعب شعر بالآم شديدة في ركبته اليمني خلال مران الفريق، ليغادر التدريبات ويخضع فوراً لفحص طبي شامل، وأكدت نتيجة الاختبارات الطبية التي خضع لها في مقر النادي الإيطالي تعرض كيليني للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
وسيتم تحديد موعد إجراء المدافع المخضرم للعملية الجراحية، حتى يبدأ سريعًا البرنامج الاستشفائي الذي يتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر. وكان يوفنتوس قد ضم دي ليخت فى منتصف شهر يوليو الماضي قادمًا من أياكس أمستردام الهولندى بعقد مدته 5 سنوات، مقابل 75 مليون يورو، وذلك بعد رحيل أندريا بارزالي بعد قضائه 8 سنوات
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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
رينيه- فايلر‎ (2)

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
محمد صلاح (1.) (3)

الحكم على صاحب التغريدة العنصرية ضد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية أن جاري هايلاند مشجع إيفرتون الإنجليزي الذي استهدف بتغريداته العنصرية النجم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تم معاقبته بالسجن لمدة ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 شهرًا ، كما تضمن حكم المحكمة على مشجع التوفيز إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الدورة التدريبية لتعزيز الكرامة. وقام هايلاند بإرسال صورة لمحمد صلاح مرتدياً سترة ناسفة مُركبة عليها، وكان المشجع يملك فقط 13 متابعا على حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتوقع هيلاند أن تنتشر الصورة التى نشرها عبر حسابه بهذا الشكل .
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فان-دايك‎

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
انتر ميلان‎

إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، سجل رباعية النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، وستيفانو سينسي بالدقيقة 24، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 70، وأنطونيو كاندريفا بالدقيقة 84، ليحصد أبناء أنطونيو كونتي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار الكالتشيو، في المقابل فشل ليتشي الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الممتاز "سيريا أي"، في الاختبار الأول له.
ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
ماتيس دي ليخت

دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد بدلاء يوفنتوس

أكد الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت، أنه لم يتوقع جلوسه على دكة بدلاء يوفنتوس، خلال المواجهة الافتتاحية في مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "إنيو تارديني"، وحسمها السيدة العجوز بهدف نظيف، جاء عن طريق جورجيو كيليني. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلا: "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي في المباريات".
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