ضربة موجعة.. يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالصليبي

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعرض جورجيو كيلليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لركبة قدمه اليمنى، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، جاء هذا في بيان نشره النادي منذ قليل، عبر صفتحه الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مؤكدًا فيه أن اللاعب شعر بالآم شديدة في ركبته اليمني خلال مران الفريق، ليغادر التدريبات ويخضع فوراً لفحص طبي شامل، وأكدت نتيجة الاختبارات الطبية التي خضع لها في مقر النادي الإيطالي تعرض كيليني للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وسيتم تحديد موعد إجراء المدافع المخضرم للعملية الجراحية، حتى يبدأ سريعًا البرنامج الاستشفائي الذي يتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر. وكان يوفنتوس قد ضم دي ليخت فى منتصف شهر يوليو الماضي قادمًا من أياكس أمستردام الهولندى بعقد مدته 5 سنوات، مقابل 75 مليون يورو، وذلك بعد رحيل أندريا بارزالي بعد قضائه 8 سنوات