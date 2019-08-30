رياضة

رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
سمولينج
سمولينج
أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " . وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .
  ?? Benvenuto @ChrisSmalling ?? I dettagli https://t.co/DX44J2ToXF#ASRoma pic.twitter.com/iIkwgp5aQH — AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2019 ومن المقرر أن تبلغ صفقة انتقال اللاعب حوالى 3 ملايين يورو حسب الشبكة الإنجليزي . وانتقل سمولينج لصفوف فريق الذئاب على أمل المشاركة أساسيا وذلك
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بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
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الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
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الحكم على صاحب التغريدة العنصرية ضد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية أن جاري هايلاند مشجع إيفرتون الإنجليزي الذي استهدف بتغريداته العنصرية النجم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تم معاقبته بالسجن لمدة ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 شهرًا ، كما تضمن حكم المحكمة على مشجع التوفيز إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الدورة التدريبية لتعزيز الكرامة. وقام هايلاند بإرسال صورة لمحمد صلاح مرتدياً سترة ناسفة مُركبة عليها، وكان المشجع يملك فقط 13 متابعا على حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتوقع هيلاند أن تنتشر الصورة التى نشرها عبر حسابه بهذا الشكل .
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أليكسيس -سانشيز‎

رسميًا.. أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، رحيل لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، لمدة عام على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما اجتاز الكشف الطبي، ولم يعلن أي من الناديين التفاصيل المالية الخاصة بإعارة اللاعب الذي أصبح الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي حين انتقل من أرسنال إلى الشياطين الحمر، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن النادي الإيطالي سوف يتحمل 5 ملايين يورو من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، فيما سيدفع النادي الإنجليزي باقي الـ12 مليونا.
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينيو ينتقد الميركاتو الإنجليزي ويصفه بـ«الفوضى»

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى، على الصفقات التى تعاقدت معها إدارة السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أغلقت أمس الخميس، وأشار المدير الفنى الأرجنتينى إلى أن ضم كل من ريان سيسيجون وجيوفاني لو سيلسو يمكن أن "يثير توتنهام خلال الموسم الحالى". وضم السبيرز سيسيجون من صفوف فولهام، ولو سيلسو من ريال بيتيس، كما رفض بوكيتينيو التعليق على شائعات انتقال كريستيان إريكسن لصفوف ريال مدريد الإسبانى، منتقدا إغلاق الميركاتو الإنجليزى مبكرا عن باقى الدوريات الأوروبية.
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كواليس فشل صفقة انتقال ماندجوكيتش إلى اليونايتد

كان النجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على مقربة شديدة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي تجاه مانشستر يونايتد الإنجيزي، أمس الخميس، في اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي في البريميرليج، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، على الرغم من اتفاق الناديين على كل الجوانب المادية الخاصة بالصفقة، وذلك بعد وصول فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى العاصمة البريطانية لندن لإنهاء تلك الصفقة مع مسؤولي مانشستر يونايتد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
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