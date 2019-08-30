رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

سمولينج

أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " . وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .

?? Benvenuto @ChrisSmalling ?? I dettagli https://t.co/DX44J2ToXF#ASRoma pic.twitter.com/iIkwgp5aQH — AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2019 ومن المقرر أن تبلغ صفقة انتقال اللاعب حوالى 3 ملايين يورو حسب الشبكة الإنجليزي . وانتقل سمولينج لصفوف فريق الذئاب على أمل المشاركة أساسيا وذلك