رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما
تحرير:محمد جمال
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
سمولينج
أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " .
وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .
?? Benvenuto @ChrisSmalling ??
I dettagli https://t.co/DX44J2ToXF#ASRoma pic.twitter.com/iIkwgp5aQH
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2019
ومن المقرر أن تبلغ صفقة انتقال اللاعب حوالى 3 ملايين يورو حسب الشبكة الإنجليزي .
وانتقل سمولينج لصفوف فريق الذئاب على أمل المشاركة أساسيا وذلك
ومن المقرر أن تبلغ صفقة انتقال اللاعب حوالى 3 ملايين يورو حسب الشبكة الإنجليزي .
وانتقل سمولينج لصفوف فريق الذئاب على أمل المشاركة أساسيا وذلك بعد استبعاده من التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد، وضعف فرصته للمشاركة منذ قدوم هاري مجواير، وتثبيت فيكتور ليندلوف فى مركز قلب الدفاع .
ومن المقرر أن يرتدى سمولينج رقم 6 مع فريق الذئاب، وشارك اللاعب صاحب الـ29 عاما في 34 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا وحيدا.