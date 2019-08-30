إيرادات «ولاد رزق 2» تتجاوز 80 مليون جنيه

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

ولاد رزق

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بأن لا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، باسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان. وفي سياق متصل، قال الفنان أحمد داوود، إنه لا يمانع المشاركة في جزء ثالث