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إيرادات «ولاد رزق 2» تتجاوز 80 مليون جنيه

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بأن لا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.
"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، باسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان. وفي سياق متصل، قال الفنان أحمد داوود، إنه لا يمانع المشاركة في جزء ثالث
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«ولاد رزق 2» يتخطى 76 مليون جنيه في 19 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الأحد مليونا و491 ألف جنيه، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 19 يوم عرض إلى ما يزيد على 76 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

75 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 18 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس السبت مليوناً و633 ألفا و306 جنيهات، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 74 مليونا و733 ألفا و306 جنيهات، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يصل لـ73 مليون جنيه في 17 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الجمعة 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 73 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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