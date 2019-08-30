نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

نتنياهو

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.

وما إن فتح ماكرون الحديث مع نتنياهو، حتى سارع الأخير ونصحه بعدم "محاورة" إيران، قائلا: "إنه وقت سيء لمحاورة إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تكثف تحركاتها الحربية في المنطقة"، بحسب بيان رسمي اسرائيلي نقلته "فرانس برس".وفي إشارة إلى لبنان وحزب الله تحديدا، قال نتنياهو للرئيس الفرنسي، إن "أولئك الذين يوفرون