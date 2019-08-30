نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
نتنياهو
في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
وما إن فتح ماكرون الحديث مع نتنياهو، حتى سارع الأخير ونصحه بعدم "محاورة" إيران، قائلا: "إنه وقت سيء لمحاورة إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تكثف تحركاتها الحربية في المنطقة"، بحسب بيان رسمي اسرائيلي نقلته "فرانس برس".وفي إشارة إلى لبنان وحزب الله تحديدا، قال نتنياهو للرئيس الفرنسي، إن "أولئك الذين يوفرون
وما إن فتح ماكرون الحديث مع نتنياهو، حتى سارع الأخير ونصحه بعدم "محاورة" إيران، قائلا: "إنه وقت سيء لمحاورة إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تكثف تحركاتها الحربية في المنطقة"، بحسب بيان رسمي اسرائيلي نقلته "فرانس برس".
وفي إشارة إلى لبنان وحزب الله تحديدا، قال نتنياهو للرئيس الفرنسي، إن "أولئك الذين يوفرون المأوى للعدوان والأسلحة الإيرانية، لن يكونوا بمنأى"، مؤكدا أن إسرائيل تعتزم منع أعدائها من تسليح أنفسهم بأسلحة فتاكة وستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات. (اقرأ أيضا: انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله)
واتهمت تل أبيب، الخميس الماضي، طهران بالسعي إلى تصنيع صواريخ دقيقة يمكن أن تؤدي إلى "خسائر فادحة في الأرواح" على أراضيها، من خلال حليفها حزب الله اللبنان، وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن خطتهم هي "تحويل الصواريخ التافهة إلى صواريخ عالية الدقة"، مضيفا أن حزب الله لديه الآن 130 الف صاروخ في لبنان. (اقرأ أيضا: الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية)