الحكم على صاحب التغريدة العنصرية ضد صلاح (صورة)

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية أن جاري هايلاند مشجع إيفرتون الإنجليزي الذي استهدف بتغريداته العنصرية النجم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تم معاقبته بالسجن لمدة ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 شهرًا ، كما تضمن حكم المحكمة على مشجع التوفيز إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الدورة التدريبية لتعزيز الكرامة. وقام هايلاند بإرسال صورة لمحمد صلاح مرتدياً سترة ناسفة مُركبة عليها، وكان المشجع يملك فقط 13 متابعا على حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتوقع هيلاند أن تنتشر الصورة التى نشرها عبر حسابه بهذا الشكل .

ووفقًا لصحيفة ميرور اعترف هايلاند بنشر التغريدة عنصرية، وقالت راشيل وورثينجتون المحامية الخاصة بالدفاع عن المشجع، أن هايلاند يشعر بالحرج لما حدث، وكان له تأثير سلبي على نفسه وعلى عائلته. وأضافت المحامية : "لا أدري ما كان لذلك من تأثير على محمد صلاح ، لكن من المحتمل أن يكون له تأثير ضار عليه وعلى عائلته". ومن