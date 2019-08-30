رياضة

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
فايلر
فايلر
كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن الثنائي مرتجي وتوفيق عقدا جلسة مع عدة مدربين أبرزهما السويسري رينيه فايلر ومراد ياكين، وعرضا عليهما تدريب فريق الكرة. وأكد المصدر أن الوفد أخبر لجنة تخطيط الكرة بآخر التطورات في جلسات المدربين، مشيرًا إلى أن اللجنة تفاضل بين الثنائي فايلر وياكين. رينيه فيلر صاحب الـ45
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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
محمد صلاح (1.) (3)

الحكم على صاحب التغريدة العنصرية ضد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية أن جاري هايلاند مشجع إيفرتون الإنجليزي الذي استهدف بتغريداته العنصرية النجم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تم معاقبته بالسجن لمدة ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة 12 شهرًا ، كما تضمن حكم المحكمة على مشجع التوفيز إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر بالإضافة إلى الدورة التدريبية لتعزيز الكرامة. وقام هايلاند بإرسال صورة لمحمد صلاح مرتدياً سترة ناسفة مُركبة عليها، وكان المشجع يملك فقط 13 متابعا على حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتوقع هيلاند أن تنتشر الصورة التى نشرها عبر حسابه بهذا الشكل .
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رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما

أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " . وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .
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ناصر-ماهر

أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".
سانتياجو-سولاري

الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

الأهلي يعلن إقالة لاسارتي.. ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
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