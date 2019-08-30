الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

فايلر

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن الثنائي مرتجي وتوفيق عقدا جلسة مع عدة مدربين أبرزهما السويسري رينيه فايلر ومراد ياكين، وعرضا عليهما تدريب فريق الكرة. وأكد المصدر أن الوفد أخبر لجنة تخطيط الكرة بآخر التطورات في جلسات المدربين، مشيرًا إلى أن اللجنة تفاضل بين الثنائي فايلر وياكين. رينيه فيلر صاحب الـ45