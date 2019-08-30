إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

إطلاق نار - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بعد فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز،، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.

بالإنتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين لمستشفي إهناسيا المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، للخلاف علي حراسة أرض صحراوية بنطاق محافظة الفيوم.وتطورت لمشاجرة، حيث تعدا خلالها كلأ منهما على الآخر، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وضبط طرفي المشاجرة،