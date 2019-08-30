جريمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
إطلاق نار - أرشيفية
إطلاق نار - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بعد فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز،، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.
بالإنتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين لمستشفي إهناسيا المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، للخلاف علي حراسة أرض صحراوية بنطاق محافظة الفيوم.وتطورت لمشاجرة، حيث تعدا خلالها كلأ منهما على الآخر، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وضبط طرفي المشاجرة،
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حشيش

سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

بالأسماء.. تسمم 16 مواطنا في حفل زفاف بالشرقية

في واقعة جديد تُضاف لسجل حافل من «المعازيم» ضحايا حفلات الزفاف والأطعمة التي يتم إعدادها قبل بدايتها بأكثر من عشر ساعات، أصيب ستة عشر مواطنًا، جميعهم من أهالي عزبة «أبو عجوة»، التابعة لقرية «الملاك» بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى «أبو حماد» المركزي، وهناك تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التصريح بخروج ثلاثة عشر حالة منهم فور دخولهم، قبل احتجاز باقي المصابين لتعليق محاليل طبية.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
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سجن

إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.
اقراص-مخدرة

لضبطهم أدوية مخدرة.. صيدلي يعتدي على حملة تفتيش

اتهمت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ببنى سويف، صاحب صيدلية بإحدى قرى مركز إهناسيا بالتعدى عليهم بمعاونة أهليته، بعد ضبطهم أدوية جنسية مجهولة المصدر داخل الصيدلية، وتبين أن أفراد الحملة 3 أطباء من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وصادر لهم قرار بالتفتيش على الصيدلية ولهم صفة مأمور الضبط القضائي، طبقا للمادة 85 من قانون 127 لسنة 1955. وقال الأطباء الثلاثة في أقوالهم بمحضر الشرطة، إنهم كانوا فى حملة على الصيدليات الواقعة بنطاق قرى مركز إهناسيا قاموا خلالها بالمرور على أكثر من عشر صيدليات فى نطاق قرى المركز.
انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
بندقية-خرطوش

رايح أجامل.. ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة طالب

ارتبك قائد إحدى السيارات فجأة قبل مروره بكمين أمنى بطريق الكورنيش بنطاق محافظة القليوبية، وحاول المرور بين السيارات بشكل غير طبيعى وعندما اشتبهت القوات المكلفة بالكمين فيه، استوقفته وقامت بتفتيش السيارة فوجدوا بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الكورنيش - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط السيارة قيادة المدعو "محمود.ا.م"، 30 عامًا، طالب، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار داخل شنطة السيارة وتم التحفظ عليها.
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