بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

بيراميدز

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.

فريق بيراميدز سيطر على مجريات الأمور، وسط تراجع من لاعبي حرس الحدود، ورغم السيطرة إلا أن أبناء ديسابر فشلوا في الوصول إلى شباك أحمد السعدنى حارس الفريق العسكري، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، حصل إسلام عيسى على ركلة جزاء، بعد تدخل من جاتوش بانوم لاعب حرس الحدود، نفذها

فريق بيراميدز سيطر على مجريات الأمور، وسط تراجع من لاعبي حرس الحدود، ورغم السيطرة إلا أن أبناء ديسابر فشلوا في الوصول إلى شباك أحمد السعدنى حارس الفريق العسكري، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.



وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، حصل إسلام عيسى على ركلة جزاء، بعد تدخل من جاتوش بانوم لاعب حرس الحدود، نفذها جون أنطوي بنجاح في الشباك معلنًا عن الهدف الأول.



وفي الدقيقة 69، عاد أنطوي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، بعد تمريرة بينية من إبراهيم حسن، سددها المهاجم الغاني في الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، كاد حرس الحدود أن يدرك هدف تقليص الفارق، بعد انفراد لوكاسا، الذي سدد كرة قوية، أبعدها الشناوي ببراعة إلى ركنية.



حاول حرس الحدود العودة إلى اللقاء، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، بعدما انحصر اللعب في وسط الملعب، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز 2-0.