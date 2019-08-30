مصطفى بكري يهاجم محمد رمضان بسبب حفل الساحل

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

مصطفى بكري

شن الإعلامي مصطفى بكري هجوما على الفنان محمد رمضان بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، وتلقى عنه انتقادات حادة. جاءت تلك الانتقادات بسبب الإطلالة التي ظهر بها في الحفل، إذ ظهر في الحفل "عاري الصدر"، كما لفت الانتباه بشدة، حين تداولت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة له وهو يسجد عقب انتهاء الحفل، وكان يرتدي قميصا شفافا. وأكد الإعلامي مصطفى بكري، ضرورة عودة دور الفن المصري الأصيل والهادف بقوة، باعتباره القوة الناعمة للدولة المصرية، الذي كان له تأثير كبير على الوطن العربي.

بكري لم يذكر رمضان صراحة، لكنه ألمح إليه، خلال حديثه في برنامجه «حقائق وأسرار»، على فضائية «صدى البلد»، في الحلقة التي أذيعت اليوم الجمعة: "مش عايزين ضرب وسحل في الأعمال الفنية، وكفاية مشاهد الفتونة والقمصان المقلوعة في الساحل الشمالي»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية

بكري لم يذكر رمضان صراحة، لكنه ألمح إليه، خلال حديثه في برنامجه «حقائق وأسرار»، على فضائية «صدى البلد»، في الحلقة التي أذيعت اليوم الجمعة: "مش عايزين ضرب وسحل في الأعمال الفنية، وكفاية مشاهد الفتونة والقمصان المقلوعة في الساحل الشمالي»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية مستهدفة من قنوات تتدعي الحيادية، ولكنها تبث السم في العسل وتحرض ضد الدولة.



وتابع: "الفن المصري يشع إبداعا، ومش لازم نستعرض عضلات في الأفلام.. وبدل ما ندفع 210 مليون جنيه لفنانة تدعم إسرائيل، نروح نشوف تبرعات لمعهد الكلى والمعهد القومي للأمراض"، في إشارة منه إلى المطربة الأميركية جينيفر لوبيز، التي أحيت مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي أيضا، وهي معروفة بمواقفها الداعة للكيان الصهيوني، وقد عبرت عن هذا الموقف كثيرا، وكان آخرها في حفل قبل أسابيع بالأراضي المحتلة.