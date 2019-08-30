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مصطفى بكري يهاجم محمد رمضان بسبب حفل الساحل

تحرير:التحرير ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
شن الإعلامي مصطفى بكري هجوما على الفنان محمد رمضان بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، وتلقى عنه انتقادات حادة. جاءت تلك الانتقادات بسبب الإطلالة التي ظهر بها في الحفل، إذ ظهر في الحفل "عاري الصدر"، كما لفت الانتباه بشدة، حين تداولت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة له وهو يسجد عقب انتهاء الحفل، وكان يرتدي قميصا شفافا. وأكد الإعلامي مصطفى بكري، ضرورة عودة دور الفن المصري الأصيل والهادف بقوة، باعتباره القوة الناعمة للدولة المصرية، الذي كان له تأثير كبير على الوطن العربي.
بكري لم يذكر رمضان صراحة، لكنه ألمح إليه، خلال حديثه في برنامجه «حقائق وأسرار»، على فضائية «صدى البلد»، في الحلقة التي أذيعت اليوم الجمعة: "مش عايزين ضرب وسحل في الأعمال الفنية، وكفاية مشاهد الفتونة والقمصان المقلوعة في الساحل الشمالي»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية
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صابر-الرباعى (1)

حقيقة منع صابر الرباعي من الغناء في مصر

ترددت أنباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود خلافات عدة بين المطرب صابر الرباعي، ونقابة الموسيقيين في مصر برئاسة هاني شاكر، ما طرح تساؤلا حول "منع" الفنان التونسي من الغناء في مصر، إذ تشير هذه الأنباء إلى أنّ الخلافات وصلت إلى حد إلغاء حفل الرباعي، المقرر إقامته في الساحل الشمالي مساء اليوم الجمعة. ونفى الرباعي من جهته، وجود أي خلاف بينه وبين نقابة الموسيقيين في مصر، موضحًا أنّ ما يقال ليس أكثر من محض افتراء، ليؤكد بذلك أن علاقته مع النقابة على خير ما يرام، وأنه لا توجد أزمة.
تامر حسنى

تامر حسني ينتهي من تصوير «دلوقتي ارتاح»

انتهى تامر حسنى من تصوير أغنيته الجديدة "دلوقتى ارتاح"، التى يقدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تأليف محمد عبد المعطى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة. وكان من المقرر لفيلم "الفلوس" أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه، ليعرض ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وأرجعت السبب إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال هذا الموسم. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
عمر-خيرت

الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.
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محمد-رمضان

محمد رمضان ينشر صورة من بروفات حفله الليلة

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويبدو فيها وهو يستعد لإحياء حفله في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي سيقام مساء اليوم الجمعة. وعلق رمضان على الصورة بالإنجليزية: "are you ready"، وأضاف: "إن شاء الله، الليلة أقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله نجاح"، ومن المقرر أن يقدم رمضان عددا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، كما أنه وعد الجمهور بالعديد من المفاجآت، أبرزها تقديم أكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها.
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تامر أمين يهاجم «ولاد رزق»: زي عبده موتة

شن الإعلامي تامر أمين هجوما حادا على فيلم "ولاد رزق2"، الذي يعرض حاليا في دور السينما، والذي تمكن من تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية، إذ يأتي ثانيا في قائمة الأفلام المعروضة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي عرض قبل أيام من بدء الموسم فعليا. واتهم "أمين"، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، فيلم "ولاد رزق2" بـ"تقديس شطارة البلطجي"، قائلا إن العمل مماثل لأفلام عبده موتة وقلب الأسد.
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تجربة مسرحية جديدة قريبا لمحمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل يقوم ببطولته رمضان، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهاني لهما. تامر كرم يعرض مسرحية "الملك لير"، للممثل يحيى الفخراني، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين منهم هبة مجدي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي على مسرح كايرو شو. يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان المسرحية "أهلا رمضان" التي قدمها على مسرح الهرم مع النجوم روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.
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شرطة إسرائيل تخطف ابنة بطلة Game of Thrones

هاجمت جوزفين جيلان، ممثلة بريطانية من بطلات المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones، الشرطة الإسرائيلية، متهمة إياها بـ"خطف طفلتها ذات الـ8 أشهر". وقالت جوزفين إنها سلمت طفلتها إلى صديقتها في تل أبيب، خلال تلقيها علاجا نفسيا، لمعاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن الشرطة أجبرت صديقتها على تسليم ابنتها جلوريا. الممثلة الإنجليزية اليهودية، التي لعبت دور ماري، إحدى فتيات بيت الدعارة في المسلسل، قالت إن السلطات الإسرائيلية وضعتها في مصحة عقلية، ومنحتها مهدئات قوية للعلاج من اكتئاب ما بعد الولادة، ثم سلبتها ابنتها، ومنحتها لأولياء أمور آخرين.
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