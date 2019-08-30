سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«أمريكا ملهاش يد».. ترامب يسخر من فشل صاروخ إيران

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
ترامب
ترامب
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فشل صاروخ إيراني كان يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، لدى إطلاقه الخميس، إذ كتب تغريدة أرفقها بصورة مقربة لموقع الإطلاق بعد التفجير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا:"الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي للصاروخ الإيراني"، ثم تابع متهكما: "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ملابسات ما جرى".. وكانت أمريكا تعارض إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.
وقال مسؤول إيراني لرويترز، إن الصاروخ الذي يحمل اسم "سفير 1"، انفجر الخميس ، على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي شمال إيران قبل إطلاقه، بسبب بعض المشكلات الفنية.وكانت الإدارة الإدارة الأمريكية، تخشى أن تستخدم طهران التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار،
اقرأ المزيد
ترامب (1)

مساعدات أمريكا العسكرية أزمة جديدة على طاولة ترامب

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية خطة لحجب مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر كبار المسؤولين بمراجعة حزمة المساعدات. ويأتي قرار ترامب بأمر المراجعة بعد أن خسر البيت الأبيض معركة علنية لخفض الإنفاق على المساعدات الخارجية، وبعد إلغاء خطة خفض 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، قال ترامب إن فريقه سيتطلع إلى إيجاد تخفيضات في بند آخر بميزانية المساعدات الخارجية.
دونالد ترامب

ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في وزارة الدفاع «البنتاجون»، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا. وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن: «هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة». وأضاف الرئيس الأمريكي: «قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا».
علم+-أمريكا

تعديلات جديدة بشأن منح الجنسية الأمريكية للمواليد بالخارج

قررت الإدارة الأمريكية إجراء تعديلات جديدة بشأن المواليد، تنص على عدم منح الجنسية الأمريكية بشكل آلي لمن يولد لأفراد الجيش أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية أثناء تواجدهم خارج البلاد. وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية أصدرت تعميما نص على ضرورة تقدم أفراد القوات المسلحة الأمريكية أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية بالخارج بطلب رسمي للحصول على الجنسية الأمريكية لأبنائهم المولودين بالخارج، وعدم منحهم الجنسية بشكل آلي، كما هو مطبق في الوقت الراهن.
جدار-المكسيك (4)

في معركة جدار المكسيك.. ترامب يؤمن مساعديه بالقانون

لا يزال الرهان الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وعوده الانتخابية السابقة للفوز بالاستحقاق الرئاسي المقبل في الولايات المتحدة، والذي يضمن له البقاء في البيت الأبيض لولاية ثانية، ولم يجد الرئيس الأمريكي أفضل من الجدار الحدودي مع المكسيك ليكون هو الرهان الرئيسي في الانتخابات التي ستقام العام المقبل، إذ لا يزال ترامب يحلم بإتمام هذا الجدار على الرغم من المشكلات السياسية والمعارضة القوية له في مجلس النواب على مدى الأشهر القليلة الماضية، خاصة من قبَل الديمقراطيين.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
كيم-جونج-أون

رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org