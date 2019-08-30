«أمريكا ملهاش يد».. ترامب يسخر من فشل صاروخ إيران

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

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سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فشل صاروخ إيراني كان يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، لدى إطلاقه الخميس، إذ كتب تغريدة أرفقها بصورة مقربة لموقع الإطلاق بعد التفجير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا:"الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي للصاروخ الإيراني"، ثم تابع متهكما: "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ملابسات ما جرى".. وكانت أمريكا تعارض إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.

وقال مسؤول إيراني لرويترز، إن الصاروخ الذي يحمل اسم "سفير 1"، انفجر الخميس ، على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي شمال إيران قبل إطلاقه، بسبب بعض المشكلات الفنية.وكانت الإدارة الإدارة الأمريكية، تخشى أن تستخدم طهران التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار،