رياضة

نجلة القيعي تكشف حقيقة سفره للتعاقد مع مدرب الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
نشرت منه القيعي نجلة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عددا من الصور التى تجمعها مع والدها، في مدينة "Casa de Coronari" الإيطالية، بعد الأنباء التي ترددت عن سفره للتعاقد مع المدرب الجديد للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. وشهدت الساعات القليلة الماضية، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب غياب عدلي القيعي عن حلقة برنامج "ملك وكتابة" أمس الخميس، حيث قدم البرنامج إبراهيم المنيسي بمفرده على غير العادة، وبدأ بعض المتابعين للأحداث تكهن سر غياب القيعي، حيث توقع البعض سفره للتوقيع مع مهاجم أجنبي جديد.
الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل ذهب البعض الآخر إلى أن عدلي القيعي سافر إلى إيطاليا ليلتحق بالوفد الأهلاوي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، المتواجدين في أوروبا في الوقت الحالي للتعاقد مع مدرب جديد. وبعد ساعات قليلة من الجدل المُثار على السوشيال
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بعد الخلافات واتهامات التحرش.. باوك يعلن رحيل وردة

أعلن نادي باوك اليوناني اليوم الجمعة، عن رحيل عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر وباوك اليوناني إلى فريق لاريسا الذي يلعب في الدوري اليوناني، وأصدر باوك بيانًا عبر موقعه الرسمى أعلن خلاله أن عمرو وردة رحل عن الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى فريق لاريسا. وكان وردة قد دخل في خلاف مع باوك بسبب تصرفاته واتهامه فى أكثر من مرة بالتحرش آخرها كان فى المنتخب الوطنى، ومن الواضح أن الفريق اليونانى أراد أن يبتعد عن أى محاولة لانتقاده بسبب وردة ولذلك تم إعارته في يناير الماضي إلى فريق أتروميتوس، وأعقبها بإعارة جديدة لفريق لاريسا .
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
رينيه- فايلر‎ (2)

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
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الأهلي يعلن إقالة لاسارتي.. ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
تدريبات-الأهلى (8)

لاسارتي يجتمع بالأساسيين في مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا السبت، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز. وخصص مارتن لاسارتي فقرة للضربات الثابتة في المران المسائي، شهدت الفقرة تجربة بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحرص لاسارتي على توجيه لاعبي الفريق خلال الفقرة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

أزمة في قائمة الأهلي..ولاسارتي يستقر على قيد الثلاثي

علمت «التحرير» من مصادر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استقر على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق المحلية من 7 لاعبين لم يتم حسم مصيرهم، استعدادًا للموسم الجديد، إذ عقد لاسارتي جلسات مع جهازه الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغهم بقراره النهائي بشأن اللاعبين الذي يريد استمرارهم بالفريق. ويتبقى للأهلي 4 مقاعد شاغرة في القائمة المحلية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في القائمة المحلية، كما تم قيدهم أيضا في القائمة الإفريقية.
احمد-حمودى

«لم ينجح أحد».. 6 لاعبين انتقلوا من الزمالك للأهلي

بعد سنتين و8 أشهر بالتمام والكمال، انتهت رحلة أحمد حمودي مع النادي الأهلي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد أن أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عدم حاجته لخدمات اللاعب نظرا لتواجد العديد من اللاعبين الأكفاء في مركزه بالإضافة إلى تقليل عدد قائمة الفريق من 35 إلى 30 لاعبا، الأمر الذي أجبر المسؤولين عن الكرة في القلعة الحمراء الاستغناء عن عدد من اللاعبين. وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة.
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