نجلة القيعي تكشف حقيقة سفره للتعاقد مع مدرب الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

عدلي القيعي

نشرت منه القيعي نجلة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عددا من الصور التى تجمعها مع والدها، في مدينة "Casa de Coronari" الإيطالية، بعد الأنباء التي ترددت عن سفره للتعاقد مع المدرب الجديد للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. وشهدت الساعات القليلة الماضية، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب غياب عدلي القيعي عن حلقة برنامج "ملك وكتابة" أمس الخميس، حيث قدم البرنامج إبراهيم المنيسي بمفرده على غير العادة، وبدأ بعض المتابعين للأحداث تكهن سر غياب القيعي، حيث توقع البعض سفره للتوقيع مع مهاجم أجنبي جديد.

الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل ذهب البعض الآخر إلى أن عدلي القيعي سافر إلى إيطاليا ليلتحق بالوفد الأهلاوي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، المتواجدين في أوروبا في الوقت الحالي للتعاقد مع مدرب جديد. وبعد ساعات قليلة من الجدل المُثار على السوشيال