البرازيل تعلن إخماد الحرائق في غابات الأمازون

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

حرائق الأمازون - أرشيفية

أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون، بحسب سكاي نيوز، يأتي ذلك بعدما انحسرت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها، وأعلن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل، أن النيران اندلعت في ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام، وهو عدد قياسي للحرائق في الدولة، ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.

الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، ولم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، على الرغم من الأهمية السياسية لذلك. والسبت الماضي حاول الرئيس البرازيلي، الرد على النقاد