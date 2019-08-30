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البرازيل تعلن إخماد الحرائق في غابات الأمازون

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
حرائق الأمازون - أرشيفية
حرائق الأمازون - أرشيفية
أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون، بحسب سكاي نيوز، يأتي ذلك بعدما انحسرت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها، وأعلن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل، أن النيران اندلعت في ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام، وهو عدد قياسي للحرائق في الدولة، ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.
الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، ولم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، على الرغم من الأهمية السياسية لذلك. والسبت الماضي حاول الرئيس البرازيلي، الرد على النقاد
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هل تؤثر حرائق الأمازون على مصر؟.. الأرصاد تُجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الحرائق التي تشهدها غابات دولة البرازيل والمعروفة بـ«حرائق الأمازون»، لن تؤثر على مصر بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على مناخ العالم أجمع على المدى الطويل، مضيفا في تصريحاته لـ«التحرير»، أن الحرائق أنتجت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكروبون وهو أحد أسباب الاحتباس الحراري، وبالتالي يساعد هذا الاحتباس على زيادة التلوثات في الجو، مما يؤثر على التغيرات المناخية خلال السنوات القليلة القادمة.
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البرازيل تحظر محروقات الزراعة لوقف انتشار حرائق الأمازون

أصدر رئيس البرازيل جايير بولسونارو، مرسوما رئاسيا بحظر المحروقات الزراعية لمدة 60 يوميا في عموم البلاد. وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الخميس، أن المرسوم الرئاسي يحظر استخدام النار في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين، في محاولة لوقف انتشار الحرائق في منطقة الأمازون. وأضاف الراديو، أن هذا المرسوم الذي سينشر، اليوم، في جريدة رسمية، متضمنا بعض الاستثناءات، وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وكان المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس قد أعلن، في وقت سابق، ترحيب الحكومة بكافة المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمواجهة حرائق غابات الأمازون، لكن بشرط أن يرجع قرار كيفية استخدامها للبرازيل.
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حرائق الأمازون.. من أزمة بيئية لصراعات سياسية

لم تعد حرائق غابات الأمازون الضخمة تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، كما أنها لم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية لذلك.
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الرئيس البرازيلي يرسل الجيش لمكافحة حرائق الأمازون

هدد زعماء أوروبيون بإنهاء اتفاق تجاري مع أمريكا الجنوبية، مما يعكس قلقا وغضبا دوليين من البرازيل، في الوقت الذي أدت فيه حرائق غابات الأمازون المطيرة إلى زيادة الأزمة البيئية المتزايدة. وذكرت وكالة «رويترز»، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عبأ الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق، في الوقت الذي شنت فيه إدارته هجوما دبلوماسيا في محاولة لإصلاح العلاقات. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها «تشعر بقلق عميق» بسبب حرائق الغابات التي من المتوقع الآن أن تُطرح للنقاش في اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع في فرنسا في مطلع الأسبوع.
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