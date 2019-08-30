جريمة

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
طعن - أرشيفية
طعن - أرشيفية
أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول «حسن ج. ف.» 26 عامًا، عامل، مُقيم بقرية «الشبانات»، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق،
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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بعد فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز،، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.
حشيش

سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
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بالأسماء.. تسمم 16 مواطنا في حفل زفاف بالشرقية

في واقعة جديد تُضاف لسجل حافل من «المعازيم» ضحايا حفلات الزفاف والأطعمة التي يتم إعدادها قبل بدايتها بأكثر من عشر ساعات، أصيب ستة عشر مواطنًا، جميعهم من أهالي عزبة «أبو عجوة»، التابعة لقرية «الملاك» بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى «أبو حماد» المركزي، وهناك تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التصريح بخروج ثلاثة عشر حالة منهم فور دخولهم، قبل احتجاز باقي المصابين لتعليق محاليل طبية.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
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جثة

طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.
مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
مشاجرة - أرشيفية

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
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