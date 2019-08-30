حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

طعن - أرشيفية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول «حسن ج. ف.» 26 عامًا، عامل، مُقيم بقرية «الشبانات»، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق،