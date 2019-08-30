بعد الخلافات واتهامات التحرش.. باوك يعلن رحيل وردة

تحرير:محمد جمال ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

عمرو وردة

أعلن نادي باوك اليوناني اليوم الجمعة، عن رحيل عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر وباوك اليوناني إلى فريق لاريسا الذي يلعب في الدوري اليوناني، وأصدر باوك بيانًا عبر موقعه الرسمى أعلن خلاله أن عمرو وردة رحل عن الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى فريق لاريسا. وكان وردة قد دخل في خلاف مع باوك بسبب تصرفاته واتهامه فى أكثر من مرة بالتحرش آخرها كان فى المنتخب الوطنى، ومن الواضح أن الفريق اليونانى أراد أن يبتعد عن أى محاولة لانتقاده بسبب وردة ولذلك تم إعارته في يناير الماضي إلى فريق أتروميتوس، وأعقبها بإعارة جديدة لفريق لاريسا .

ونشر وردة خبر الانتقال إلى لاريسا عبر حسابه بموقع إنستجرام وودع جماهير باوك اليوناني ليصبح النادي السابع الذي ينضم إلى صفوفه، بعدما لعب لأندية سبورتينج والأهلي والاتحاد في مصر، قبل رحيله لليونان مع فريق باناتاليكوس وباوك وأتروميتوس. وأثار عمرو وردة أزمة خلال طولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي