الزمالك يهزم الأهلي في قمة بطولة الجمهورية تحت18 سنة

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

الأهلي و الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2001، بقيادة أمير عبد العزيز على نظيره الأهلي بقيادة أحمد سراج بهدف نظيف أحرزه أحمد خالد في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما اليوم بمقر النادي الأبيض بميت عقبة، ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين. وتعد مواجهة الزمالك مع الأهلي اليوم، هي القمة الأولى في مسابقات الناشئين هذا الموسم بعد انطلاق البطولة يوم 23 أغسطس الجاري بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب أسوان. وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لمحمد طارق لاعب الزمالك في الشوط الثاني والثانية لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في نهاية الشوط الأول.

وفاز النادي الأهلي في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق سموحة، بينما خسر الزمالك أمام إف سي مصر بنفس النتيجة، وشهدت المواجهة الأخيرة بين الفريقين الموسم الماضى فوز الفريق الأحمر ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0، و3-2. وحرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التواجد بملاعب الناشئين عقب انتهاء اللقاء وهنأ