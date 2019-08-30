رياضة

الزمالك يهزم الأهلي في قمة بطولة الجمهورية تحت18 سنة

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك
فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2001، بقيادة أمير عبد العزيز على نظيره الأهلي بقيادة أحمد سراج بهدف نظيف أحرزه أحمد خالد في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما اليوم بمقر النادي الأبيض بميت عقبة، ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين. وتعد مواجهة الزمالك مع الأهلي اليوم، هي القمة الأولى في مسابقات الناشئين هذا الموسم بعد انطلاق البطولة يوم 23 أغسطس الجاري بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب أسوان. وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لمحمد طارق لاعب الزمالك في الشوط الثاني والثانية لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في نهاية الشوط الأول.
وفاز النادي الأهلي في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق سموحة، بينما خسر الزمالك أمام إف سي مصر بنفس النتيجة، وشهدت المواجهة الأخيرة بين الفريقين الموسم الماضى فوز الفريق الأحمر ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0، و3-2. وحرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التواجد بملاعب الناشئين عقب انتهاء اللقاء وهنأ
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بعد الخلافات واتهامات التحرش.. باوك يعلن رحيل وردة

أعلن نادي باوك اليوناني اليوم الجمعة، عن رحيل عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر وباوك اليوناني إلى فريق لاريسا الذي يلعب في الدوري اليوناني، وأصدر باوك بيانًا عبر موقعه الرسمى أعلن خلاله أن عمرو وردة رحل عن الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى فريق لاريسا. وكان وردة قد دخل في خلاف مع باوك بسبب تصرفاته واتهامه فى أكثر من مرة بالتحرش آخرها كان فى المنتخب الوطنى، ومن الواضح أن الفريق اليونانى أراد أن يبتعد عن أى محاولة لانتقاده بسبب وردة ولذلك تم إعارته في يناير الماضي إلى فريق أتروميتوس، وأعقبها بإعارة جديدة لفريق لاريسا .
عدلي القيعي

نجلة القيعي تكشف حقيقة سفره للتعاقد مع مدرب الأهلي

نشرت منه القيعي نجلة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عددا من الصور التى تجمعها مع والدها، في مدينة "Casa de Coronari" الإيطالية، بعد الأنباء التي ترددت عن سفره للتعاقد مع المدرب الجديد للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي. وشهدت الساعات القليلة الماضية، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب غياب عدلي القيعي عن حلقة برنامج "ملك وكتابة" أمس الخميس، حيث قدم البرنامج إبراهيم المنيسي بمفرده على غير العادة، وبدأ بعض المتابعين للأحداث تكهن سر غياب القيعي، حيث توقع البعض سفره للتوقيع مع مهاجم أجنبي جديد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة بتروجيت

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم الغاني جون أنطوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، ليتأهل بيراميدز لمواجهة فريق بتروجت الذي هبط إلى دوري الدرجة الثاني في نصف نهائي البطولة، بعدما صعد على حساب نظيره إنبي في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي.
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جيرالدو

هل قيد الأهلي جيرالدو إفريقيا؟.. سيد عبدالحفيظ يرد

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة عدم قيد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في قائمة الفريق الإفريقية، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المُقبل، وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية كل ما يثار غير حقيقي. ونشبت أزمة بين محمود الخطيب رئيس النادي ومارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بسبب إصرار الأخير على قيد الأنجولي في القائمة الإفريقية، بينما كان يريد الخطيب عدم قيده جيرالدو لقيد مهاجم أجنبي وإعارة الأخير.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع بره

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي و"اطلع بره" الجنوب سوداني، والمقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد حسين أنه تم الاتفاق في الاجتماع على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش في برج العرب، وحددت أسعار التذاكر للمباراة 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية، وتقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الواحدة ظهرا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساء.
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المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
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المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.
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