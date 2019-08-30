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رئيس جديد للديوان الملكي السعودي.. والإطاحة بقيادات

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
الملك سلمان
الملك سلمان
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة، وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت المملكة قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد قبل نحو عامين تم خلالها احتجاز أمراء ومسؤولين بارزين ورجال أعمال كبار. وسط ردود فعل متضاربة بين التأييد والانتقاد.وأمر الملك بإعفاء نائب رئيس الديوان عقلاء بن علي العقلاء من منصبه، شملت قرارات الإعفاء عددا من المسؤولين الآخرين بمن فيهم خليل بن مصلح الثقفي
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علم-الكويت

الكويت: إقلاع أول طائرة مُحملة بالغذاء إلى السودان

أعلنت الكويت إقلاع طائرة الإغاثة الأولى، التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية إلى السودان، في إطار الجسر الجوي المخصص لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذي ضربت السودان. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، إن طائرة المساعدات التي انطلقت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية. وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الانسانية، يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.
الشيخ-عبد-الله- بن -زايد -آل نهيان

الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
علم فلسطين

محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
محمود-عباس

أبو مازن لميركل: أمريكا لا تساعد في تحقيق السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره، وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته، بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي، بحسب "معا".
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.
قوات-التحالف-فى-سوريا (4)

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان: أدينا واجبنا تجاه الحجاج ولم نستثن أحدا

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".
قصف-حوثي-في-اليمن

الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في معارك بعدن

لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 260 آخرون، في المعارك التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن منذ الخميس الماضي بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفق حصيلة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، بحسب "فرانس 24". ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات يسيطر على عدن، اليوم الأحد، بدعوة الرياض للتفاوض وأكد "التزامه التام بوقف إطلاق النار". وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان أنه "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن، وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".
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