رئيس جديد للديوان الملكي السعودي.. والإطاحة بقيادات

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة، وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكانت المملكة قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد قبل نحو عامين تم خلالها احتجاز أمراء ومسؤولين بارزين ورجال أعمال كبار. وسط ردود فعل متضاربة بين التأييد والانتقاد.وأمر الملك بإعفاء نائب رئيس الديوان عقلاء بن علي العقلاء من منصبه، شملت قرارات الإعفاء عددا من المسؤولين الآخرين بمن فيهم خليل بن مصلح الثقفي