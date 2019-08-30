مصر تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الأفريقية

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

بعثة مصر

حطمت البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تقام في المغرب، بمشاركة 54 دولة أفريقية الرقم القياسي في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل، وسطرت بعثة الفراعنة، تاريخًا جديدًا بتحقيق 270 ميدالية متنوعة بواقع 101 ميدالية ذهبية، و97 ميدالية فضية، و 72 ميدالية برونزية، وكان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية عام 2003 التي أقيمت في مدينة "أبو" النيجيرية وحققت نيجيريا خلالها الرقم القياسي برصيد 240 ميدالية متنوعة منها 85 ميدالية ذهبية.

البعثة المصرية نجحت في كسر الرقم القياسي لها في عدد الميداليات خلال تاريخها بالدورة الأفريقية، وذلك بعدما تخطت حاجز الـ217 ميدالية متنوعة والمسجل في دورة 2015 بالكونغو برازفيل. وينتظر زيادة رصيد مصر غدا السبت في آخر منافسات البطولة، حيث تقام منافسات زوجي التنس الأرضي ومنتخب الكرة الطائرة الذي سيلعب