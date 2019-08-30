رياضة

مصر تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الأفريقية

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
بعثة مصر
بعثة مصر
حطمت البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تقام في المغرب، بمشاركة 54 دولة أفريقية الرقم القياسي في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل، وسطرت بعثة الفراعنة، تاريخًا جديدًا بتحقيق 270 ميدالية متنوعة بواقع 101 ميدالية ذهبية، و97 ميدالية فضية، و 72 ميدالية برونزية، وكان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية عام 2003 التي أقيمت في مدينة "أبو" النيجيرية وحققت نيجيريا خلالها الرقم القياسي برصيد 240 ميدالية متنوعة منها 85 ميدالية ذهبية.
البعثة المصرية نجحت في كسر الرقم القياسي لها في عدد الميداليات خلال تاريخها بالدورة الأفريقية، وذلك بعدما تخطت حاجز الـ217 ميدالية متنوعة والمسجل في دورة 2015 بالكونغو برازفيل. وينتظر زيادة رصيد مصر غدا السبت في آخر منافسات البطولة، حيث تقام منافسات زوجي التنس الأرضي ومنتخب الكرة الطائرة الذي سيلعب
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الزمالك والاتحاد ‎ (7)

مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.
عمرو -ذكي‎

شقيق عمرو زكي يوضح آخر تطورات حالته الصحية

أعلن صابر زكي، شقيق عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر السابق، استقرار حالة شقيقه الصحية، بعد تعرضه لحادث سير مروع بطريق الساحل الشمالي، صباح الجمعة. وقال شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة زكي استقرت، مؤكدًا أنه عاد للتحدث مرة أخرى بعد ساعات من استفاقته من الغيبوبة. وأوضح أن شقيقه يعاني من إصابات بالغة نتيجة الحادث بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشرخ في 3 ضلوع بالقفص الصدري، وشرخ في عظمة الحوض بالإضافة إلى 40 غرزة في رأسه نتيجة جروح قطعية، و10 غرز أخرى في كاحل القدم.
عمرو وردة (2)

بعد الخلافات واتهامات التحرش.. باوك يعلن رحيل وردة

أعلن نادي باوك اليوناني اليوم الجمعة، عن رحيل عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر وباوك اليوناني إلى فريق لاريسا الذي يلعب في الدوري اليوناني، وأصدر باوك بيانًا عبر موقعه الرسمى أعلن خلاله أن عمرو وردة رحل عن الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى فريق لاريسا. وكان وردة قد دخل في خلاف مع باوك بسبب تصرفاته واتهامه فى أكثر من مرة بالتحرش آخرها كان فى المنتخب الوطنى، ومن الواضح أن الفريق اليونانى أراد أن يبتعد عن أى محاولة لانتقاده بسبب وردة ولذلك تم إعارته في يناير الماضي إلى فريق أتروميتوس، وأعقبها بإعارة جديدة لفريق لاريسا .
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بعثة مصر في المغرب‎

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
ياسين -الشماع‎

مصر تواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية، وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.
محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
منتخب-الناشئين-لليد (3)

رئيس اتحاد اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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